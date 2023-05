Ťah z Poľska do Maďarska ide cez najväčšie sídlisko. Autobusom dali skoršiu zelenú

Situácia v Prešove nie je ružová, hovorí vodič.

PREŠOV. Keď mestský autobus vyráža zo zastávky smerom na križovatku so semaforom, mal by cez ňu plynulo prejsť na zelenú.

Takto v ideálnom prípade funguje preferencia mestskej hromadnej dopravy (MHD).

Aktuálne takúto preferenciu spustili na Sekčove, najväčšom prešovskom sídlisku.

Konkrétne na Ul. arm. gen. Svobodu, s odbočkou na Rusínsku, ku križovatke Kuzmányho.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Keď lišta svieti na zeleno, znamená to, že keď prídem do križovatky, mal by som cez ňu prejsť plynulo, alebo maximálne trochu spomaliť a prejsť cez ňu s minimálnym čakaním,“ ukazuje vodič autobusu MHD Peter Kamenčík počas skúšobnej jazdy, ako nový systém funguje.

Veľa vecí závisí od konkrétnej situácie.

„Každý prejazd je iný, lebo na týchto úsekoch je veľká frekvencia... Potom sa intervaly naťahujú a systém je časovo ohraničený, ako dlho vám podrží zelenú,“ hovorí Kamenčík.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prešovské trolejbusy začali jazdiť v novom bus pruhu a na skrátenom úseku Čítajte

Medzinárodný tranzitný ťah

Za najväčší problém dopravy na Sekčove považuje kamióny.

„Hlavný ťah z Poľska do Maďarska prechádza cez najväčšie sídlisko v Prešove. To je katastrofa. Ten systém sa nám to snaží uľahčiť, ale je to veľký nával.“

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 19:45 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa