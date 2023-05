Peter Lipa: Hudba je dobrodružstvo, drží ma pri živote, chcem ju ďalej robiť

Spevák oslavuje osemdesiatku.

Okrúhle jubileum oslávi PETER LIPA v utorok 30. mája. Prešovský rodák, významný hudobník, priekopník džezu na Slovensku, skladateľ a organizátor kultúrnych podujatí má osemdesiatku.

Zo starej slávy, na rozdiel od viacerých jeho mladších kolegov, rozhodne nežije. Stále koncertuje, tvorí a nahráva nové veci.

Nedávno si splnil ďalší sen, keď v epicentre jeho obľúbenej hudby New Orleans nahral album s americkými džezmenmi.

Viac o súčasnosti, ale aj minulosti a svojej pestrej hudobnej ceste prezradil v rozhovore pre Korzár.

Chceli sme začať tento rozhovor inak, ale prišla smutná správa o úmrtí Dana Heribana. Vy ste si spolu aj zahrali, spolupracovali ste...

- Keď krstil svoje prvé CD, bol som krstným otcom. Už som na to pomaly aj zabudol. Vtedy bol ešte len hercom v martinskom divadle, ale mal ambície byť muzikantom. Bral to ináč. Odvtedy sa prepracoval na veľmi populárnu hereckú osobnosť, ale je sympatické, že nezabudol na hudbu. Práve teraz bol pripravený robiť turné so svojim projektom. Viem, že aj môj syn Peter tam mal hrať.

Registrovali ste ho teda nielen ako herca, ale aj ako hudobníka?

- Určite, ako muzikanta. Je viac hercov, ktorí majú k hudbe blízko a chceli mať aj vlastnú hudobnú kariéru. Herci si kedykoľvek radi zaspievajú, aj Milan Kňažko, ale toto bol človek, ktorý to bral trošku ináč. Nešlo len o nejaké zaspievanie. Robil koncerty, tvoril hudbu, možno aj texty, mal záujem postaviť si kapelu, hrať a brať to vážnejšie. Nielen tak, že som herec, ale viem aj spievať.

Prejdime k vám. Mali sme už možnosť v predstihu vypočuť si album NOLA (New Orleans Louisiana), ktorý ste nahrávali aj v New Orleans. Vy ste do tohto mesta chodili ako fanúšik hudby a muzikant. Teraz ste sa rozhodli pre krok, ktorý by sa dal nazvať splneným snom. Zahrať si v miestnom štúdiu, nahrávať tam vlastnú tvorbu. Bolo to tak?

- Ten sen sa rodil postupne. Niežeby som tam často chodil, za tých 33 rokov po roku 1989, som tam bol možno štyrikrát. A samozrejme, ma to očarilo, atmosféra a hudba. Čím viac som oboznamoval s históriou New Orleans, tým viac som zisťoval, že hudba, ktorú som si obľúbil ako malý chlapec, pochádza práve odtiaľ. Tí muzikanti, ktorých som mal rád, sú z NOLA. Čiže to mesto má pre mňa veľmi zvláštnu vôňu.

