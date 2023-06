Pacienti by sa mohli dostať na operácie skôr. Nemocnica dostane z plánu obnovy 11,5 milióna

Hotovo má byť do konca júna 2026.

BARDEJOV. Prístavbu, rekonštrukciu viacerých oddelení a vytvorenie ambulancie bude realizovať Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove z financií v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Koncom mája podpísala zmluvu s rezortom zdravotníctva.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Poskytnutá suma predstavuje 11,5 milióna eur s DPH a vyvolaná investícia zo strany nemocnice bude na úrovni približne milión eur.

Výsledkom projektu bude prístavba k hlavnému monobloku, rekonštrukcia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie s pracoviskom jednodňovej zdravotnej starostlivosti, interného a geriatrického oddelenia a vytvorenie infektologickej ambulancie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Fiasko s Rázsochami dáva druhú šancu východu. Nemocnice musia presvedčiť, že stíhajú Čítajte

Hotovo má byť do konca júna 2026

"Do konca marca 2024 musíme dokončiť výber dodávateľa a celá stavba s funkčnosťou musí byť dokončená do konca júna 2026. Ak bude proces verejného obstarávania dokončený do 1. kvartálu 2024, tak si myslíme a je to aj po konzultácii s projektantmi, stavbármi a podobne, že projekt sa podarí a do konca júna 2026 sa to stihne," uviedol po štvrtkovej tlačovej konferencii riaditeľ nemocnice Marián Petko a doplnil, že ak by termín nestihli, museli by peniaze vrátiť.

Jedným z benefitov pre pacientov budú jedno- a dvojlôžkové izby so samostatným sociálnym zariadením.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kraj vložil peniaze do projektu nemocnice. Peniaze na ňu neprídu, späť ich nepýta Čítajte

Pacienti by sa mohli dostať na operácie skôr

Ďalším benefitom bude podľa riaditeľa vyšší počet operácií, čo znamená, že pacienti sa na ňu dostanú skôr.

"Teraz robíme artroskopie a v roku 2026 je predpoklad, a tak to aj má byť, že budeme robiť aj totálne endoprotézy. Ďalej v ľahších operačných výkonoch, týka sa to chirurgie, traumatológie, ortopédie nebude musieť pacient ležať v nemocnici, ale príde na jednodňovku," doplnil Petko.

Bardejovská nemocnica je zaradená do druhej úrovne a má spádovú oblasť 105 000 obyvateľov.

Podľa riaditeľa už spĺňajú všetky kritériá, musia rozvinúť ortopédiu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nemocnice chceli viac peňazí, dostali len časť. Lengvarský ich odklepol pred odchodom Čítajte

Problémom sú najmä zdravotné sestry

Nedostatok lekárov v jednotlivých odboroch riešia systémovo dlhodobo a situácia v nemocnici je aktuálne stabilizovaná.

"Chceme prijať pre ortopédiu minimálne dvoch lekárov. Výhľadovo vychádzajúc z európskej skúsenosti sa ukazuje, že väčším problémom začínajú byť sestry. Zaoberáme sa aj touto oblasťou," vysvetlil Petko s tým, že aktuálne má nemocnica 800 zamestnancov.

"Celková investícia by mala dosiahnuť zhruba 13 miliónov eur. Čo sa týka vyvolaných investícií, sú to počítače, počítačová technika, drobný hmotný majetok a nábytky," povedal ekonomický námestník nemocnice Marián Petko mladší s tým, že rátajú i s rastom cien a priebežne to v rámci finančnej komisie vyhodnocujú.

Rovnako sledujú i infláciu.