Hudobník Martin Višňovský: Tanky odišli, rozviedky ostali, Česi to volajú rudá střecha

Inicioval petíciu za premiestnenie pamätníka.

Tému preloženia pamätníka z centra Prešova na iné miesto otvoril minulý rok MARTIN VIŠŇOVSKÝ . „História agresie a propagandy Ruskej federácie ako nástupníckeho štátu po Sovietskom zväze sa do samostatných slobodných krajín východnej Európy vracia ako bumerang,“ prihovoril sa Prešovčanom na námestí počas koncertu pre Ukrajinu.

„Vieme si predstaviť, čo momentálne prežívajú Ukrajinci, keďže sme to v minulosti zažili ako Československo na vlastnej koži. Kam príde ruská armáda, odtiaľ sa desiatky rokov nepohne, dosadí si bábky do vlády a riadi ich mocensky z Moskvy...“

Na spomínanom podujatí sa Martin Višňovský neprezentoval ako hudobník z kapely Chiki liki tu-a, ale ako občiansky aktivista a iniciátor petície. Jeho hlas bol vypočutý, pod petíciu sa podpísali stovky ľudí. Napokon sa ňou však mestský parlament nezaoberal.

Po komunálnych voľbách sa zloženie zastupiteľského zboru zmenilo. Iniciátora petície sme sa pýtali, aké vidí šance, že by sa zmenil postoj nových samosprávnych zástupcov k premiestneniu pamätníka. A zhovárali sme sa aj o tom, prečo nemôžu byť z monumentu odstránené aspoň symboly komunistického režimu.

Po komunálnych voľbách sa zmenilo zloženie zastupiteľstva. Chystá sa zoznam ulíc s problematickými pomenovaniami. Môže to znamenať aj to, že by sa vrátila do hry téma pamätníka?

- Ona sa ani nikdy nevytratila. Celý ten môj nápad s petíciou bol aj preto, aby verejnosť mala šancu sa k tomu vyjadriť. Aby to išlo tou formou, že poslanci zaviažu štatutára mesta, aby konal. Taký bol ten nápad. Technicky to ide aj bez mestského parlamentu, primátor má dostatok kompetencií. Skôr išlo o to, aby mal na to mandát aj od zastupiteľstva.

Bude snaha obnoviť túto aktivitu, predložiť to opätovne zastupiteľstvu?

- Dá sa to urobiť, ak by si to osvojil niekto z poslancov. Úprimne, zatiaľ som sa na to nepozrel.

Inak sa opýtame. Myslíte si, že by mohla byť vôľa zaoberať sa teraz touto témou? Aj s konkrétnym výsledkom?

- Zmenil by som to, nie že by mohla, ale mala by byť takáto vôľa. Je to už fakt veľa rokov a takéto veci sa mali riešiť už dávno. Ide o pozostatok toho, čo celý ten pomník znamená. Viac-menej plnil úlohu propagandy. Každý vie, ako bolo mesto oslobodené. Vtedy to išlo moskovským príkazom, že všade sa v centre mesta musel za každú cenu postaviť takýto pamätník.

Vo mne evokujú pamätníky tohto druhu prípravu na rok 1948, čiže na totálnu okupáciu východnej Európy. Takto si značkovali mestá. My budeme písať dejiny po svojom a v tomto bolo vychovaných, bohužiaľ, niekoľko generácií.

Vy osobne budete podnikať nejaké kroky?

