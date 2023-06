Baki Sadiki požiadal o obnovu konania. Chce zrušiť 22-ročný trest za drogy

Som obeťou justičného omylu, tvrdí.

PREŠOV. Budova prešovského súdu bude o niekoľko dní najstráženejší objekt v meste.

Dôvodom mimoriadnych bezpečnostných opatrení bude verejné zasadnutie, ktorého hlavným aktérom má byť Baki Sadiki (76), v minulosti označovaný za šéfa albánskej drogovej mafie na Slovensku.

V ilavskej väznici si odpykáva 22–ročný trest za drogy a práve rozsudok, ktorým ho Okresný súd (OS) Prešov uznal vinným a krajský súd ho potvrdil, chce zrušiť.

Obsahom verejného zasadnutia bude prejednanie návrhu na obnovu konania.

Šesť zásielok, každá s 20 kilogramami heroínu

Sadiki na začiatku trestného stíhania v roku 2010 čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, ich držania a obchodovania s nimi.



Podľa obžaloby ako šéf organizovanej drogovej skupiny spolu s dvoma komplicmi najneskôr od roku 2007 do 19. septembra 2008 distribuovali z Turecka na Slovensko heroín, ukrytý v letnej obuvi.

Malo ísť najmenej o šesť zásielok, každá s obsahom 20 kilogramov neriedenej drogy.

Heroín potom Juraj J. a Ján C. postupne vyviezli do zahraničia, najmä do Talianska, Poľska a Švajčiarska.

Najmenej v troch prípadoch drogy ďalší obvinení prechodne uskladňovali v penzióne v Starom Smokovci, kde bola 19. septembra 2010 zaistená časť s hmotnosťou 10 kilogramov.

