Jeho nemocnica získala milióny: Chýba dynamika, Rázsochy boli nereálne od začiatku

Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove uspela pri získaní peňazí z Plánu obnovy a odolnosti SR. Za 11,5 milióna eur s DPH zrealizuje prístavbu, rekonštrukciu viacerých oddelení a vytvorenie ambulancie. Vyvolaná investícia zo strany nemocnice je na úrovni približne jedného milióna eur. S riaditeľom nemocnice MARIÁNOM PETKOM, ktorý je prezidentom Asociácie nemocníc Slovenska, sme sa zhovárali o príprave projektu, reálnosti jeho realizácie, ale aj o obavách a hroziacich rizikách.

V rozhovore sa dočítate: prečo sú termíny na obnovu nemocníc z plánu obnovy šibeničné

čo zdravotníci vyčítajú procesu hodnotenia

čo všetko potrebovala bardejovská nemocnica predložiť hodnotiteľom

aké sú riziká a úskalia získania peňazí z plánu obnovy

či treba vracať peniaze

že nedostatok zdravotníckeho personálu je celoeurópsky problém

čo by pomohlo procesy zjednodušiť a urýchliť

Nemocnice v Poprade, Spišskej Novej Vsi a Bardejove boli úspešné pri získaní peňazí z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ste prvá nemocnica z východu Slovenska z Asociácie nemocníc Slovenska, ktorá podpísala zmluvu s ministerstvom zdravotníctva. Ako hodnotíte proces, odkedy ste podali žiadosť až doteraz? Sprevádzali rokovania a vyhodnocovanie nejaké komplikácie?

- Všetko veľmi dlho trvá. To je slabé miesto Slovenska. Prvú informáciu, že sme uspeli, sme dostali vo februári. Potom do toho vstúpili rôzne atribúty kontrol, neustále boli spochybňované výsledky uchádzačov. Zmluvu sme napokon podpísali až koncom mája. Zbytočne sme stratili tri až päť mesiacov, pričom teraz je pre nás každý mesiac dobrý, lebo projekt musí byť ukončený najneskôr do 30. júna 2026. Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa musí byť najneskôr do 31. marca budúceho roka. Tí, ktorí pôsobia v oblasti stavebníctva, vedia, že tieto procesy si vyžadujú určitý čas a často dochádza k sklzu. Budeme radi, keď to stihneme. Celý proces hodnotím ako veľmi zdĺhavý, chýba mu dynamika a zbytočne sa stráca čas. Vidíme to pri dvoch veľkých projektoch nemocníc Rázsochy a Martin, termíny boli veľmi šibeničné. Rázsochy boli nerealizovateľné od samého začiatku. Dúfame, že Martin sa v nejakej forme bude realizovať.

Pomohlo, že sa počas takého strategického procesu vymenili štyria ministri alebo to skôr brzdilo prácu?

- Skôr to druhé. Pre zdravotníctvo je kľúčový pokoj, kontinuita, nemenenie pravidiel hry každú chvíľu a stabilná legislatíva. Nič z toho na Slovensku nefunguje.

Hovorí sa, že uvoľnené peniaze z Rázsoch a Martina by mohli byť šancou pre nemocnice v Košiciach či v Prešove. Mohli by tieto nemocnice v prípade pozitívneho hodnotenia peniaze reálne získať a aj ich vyčerpať?

- Teoreticky ich dostať môžu, o tom rozhoduje vláda a ministerstvo, ale či ich stihnú vyčerpať a či majú dostatočne pripravené projekty tak, aby ich skončili v stanovenom termíne, o tom mám veľké pochybnosti. Treba k tomu pristupovať racionálne a na rovinu povedať, čo je možné a čo nie. Stretávali sme sa so zástupcami veľkých stavebných firiem a pýtali sme sa na ich možnosti a kapacity. Nemám informácie, že by sa s nimi stretávali tí, ktorí termíny vypisovali. Keď firma povie, že sa to nedá postaviť za tri roky, pretože povolenie sa vybavuje v takej a takej lehote, betón tvrdne istý čas a nedá sa to urýchliť, vie, o čom hovorí. V západnej Európe sa reálne stavajú 600-lôžkové nemocnice minimálne osem rokov, od zadania projektu s vysporiadanými pozemkami až po spustenie do prevádzky, tisíclôžkové aspoň desať rokov. My nie sme schopní postaviť jednu celistvú diaľnicu za 50 rokov, mám silné pochybnosti, že by sa toto naozaj stihlo.

Ako dlho ste pripravovali podklady k vášmu projektu?

- Vlani v októbri vyhlásili výzvu. Už predtým sme viac ako rok pripravovali projekt. Vôbec sme netušili, či uspejeme, ale rozhodli sme sa ísť do rizika. Najprv sme diskutovali v rámci nemocnice, čo je potrebné, potom s odborníkmi. Len diskusie nám zabrali vyše roka. Samotný projekt sme pripravovali takmer rok, museli sme vypracovať stavebný, energetický, geodetický projekt, vybaviť povolenia a podobne. Pracoval na tom u nás veľký tím ľudí, aby sme všetko zvládli a stihli. Pri podaní žiadosti sme mali vyriešené všetko to, čo od nás výzva požadovala vrátane energetického projektu procesu šetrenia, projektovej dokumentácie či rozvojového plánu nemocnice, elaborátu na 70 stranách.

Výsledkom projektu bude prístavba k hlavnému monobloku, rekonštrukcia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie s pracoviskom jednodňovej zdravotnej starostlivosti, interného a geriatrického oddelenia a vytvorenie infektologickej ambulancie. Je výhodou, že nechcete stavať novú nemocnicu úplne od základov? Je väčší predpoklad, že sa vám to naozaj podarí stihnúť?

- Uspeli sme so sumou 11,5 milióna eur. Nie je to málo. Jeden milión investuje naša nemocnica. Za také peniaze sa žiadna nová nemocnica nedá postaviť. Nemocnica na zelenej lúke, napríklad pre potreby Bardejova, by sa musela pohybovať na úrovni 60 miliónov eur. Uchádzali sme sa o to, čo bolo možné a čo bolo pre nás potrebné. Keby ste sa ma opýtali, či chceme stavať novú nemocnicu za 60 miliónov, určite by sme ju postaviť nestihli. Ani by sme sa do toho nemohli pustiť, lebo kto projekt nestihne, musí vrátiť peniaze.

