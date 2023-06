V Prešove preveria zvýšenie prázdninových poplatkov v materských školách

Stúpli z 10 na 20 percent.

PREŠOV. Mesto Prešov preverí súlad znenia svojho všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o určení výšky poplatkov v materských školách počas letných prázdnin so zákonom.

Ak ministerstvo školstva potvrdí, že aktuálne platné VZN je v rozpore so zákonom, je radnica pripravená jeho znenie upraviť.

V tomto roku však budú rodičia detí v materských škôlkach v pôsobnosti mesta platiť za júl a august rozdielne poplatky ako počas zvyšku školského roka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Z 10 na 20 percent

Návrh VZN na zvýšenie poplatkov za pobyt detí v materských školách v čase školských prázdnin z 10 na 20 percent mesačného poplatku schválili prešovskí mestskí poslanci na marcovom rokovaní.

„Predchádzali tomu návrhy riaditeľov škôl a odsúhlasenie školskou komisiou, ktorá o ponechaní poplatku na tejto úrovni rozhodla aj po tom, čo sa objavili informácie o možnom rozpore so zákonom,“ vysvetlil primátor mesta Prešov František Oľha (Šanca).

Pripomenul, že všetky poplatky nekončia v mestskom rozpočte, ale idú školám na hradenie ich nákladov a rozvoj.

Zvýšenie cien aj miezd

Viceprimátor Peter Krajňák konkretizoval, že aktuálne za pobyt v materskej škole platí počas školského roka jedno dieťa 84 eur mesačne (za 22 dní), pričom 29 eur tvorí poplatok za školu a 55 eur je platba za stravu.

Počas dvoch prázdninových týždňov tento poplatok (za 10 dní) predstavuje 93 eur, pričom deti v prípravnom ročníku pred nástupom do školy platia vďaka dotácií štátu za dva týždne počas leta iba 11 eur za stravu.

Zvyšovanie poplatkov odôvodnil Krajňák tým, že vzhľadom na nárast cien energií, ale aj na zvyšovanie miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov, nestačia vedeniam materských škôl finančné prostriedky od štátu.

„Vždy sú to objektívne náklady, čiže tam ani cent nie je navyše. Tá suma 93 eur za 10 dní nie je malá, ale na druhej strane vychádza aj z nejakého priemeru potrieb. Viete, že v materskej škole je trikrát do dňa strava a keď dnes tábor v okolí Prešova stojí na päť dní 110 eur, tak tá suma zohľadňuje aj sumu na škôlku,“ uviedol Krajňák.

Poplatok musí byť rovnaký

Podľa stanoviska tlačového odboru ministerstva školstva zo zákona vyplýva, že vo VZN zriaďovateľa musí byť mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy určený rovnakou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy.

Príspevok môže zriaďovateľ znížiť, zvýšiť alebo odpustiť, no výšku príspevku nemožno upraviť rozdielne v závislosti od konkrétnej časti roka.

„Ak je vo VZN určená rozdielna výška príspevku s dôrazom na vek detí alebo aj čas návštevy materskej školy (čas školského vyučovania a čas školských prázdnin), či na trvalý pobyt dieťaťa alebo zákonných zástupcov, ide o nepriamu diskrimináciu definovanú v paragrafe 2 a odseku 3 antidiskriminačného zákona,“ uviedlo ministerstvo.

Zároveň však dodalo, že nemá kompetenciu posudzovať zákonnosť obsahu VZN, ktorú môže preskúmať príslušná okresná prokuratúra.

Oficiálne stanovisko ešte nemajú

Ako uviedol Oľha, mesto zatiaľ nemá oficiálne stanovisko ministerstva, že jeho uznesenie je v rozpore so zákonom.

„To VZN nariadenie tu máme dlhé roky. Čiže je to dedičstvo ešte spred predchádzajúcich primátorov a stále sa len aktualizovalo. Ak by ho prokuratúra monitorovala, mala možnosť roky upozorniť nás na nesúlad. Práve z tohto dôvodu a nášho výkladu zákona sme stále presvedčení, že to VZN môže byť v poriadku. Ak budeme mať právny názor a stanovisko ministerstva školstva, že nie je v poriadku, tak ho zmeníme,“ uviedol primátor.

Zároveň však dodal, že úprava sa s istotou nedotkne aktuálnych prázdnin, keďže takáto zmena by bola v tomto čase komplikovaná a vniesla by do procesu prihlasovania a vyberania poplatkov právnu neistotu.

„VZN je platné a niektorí rodičia deti sa už v súlade so zákonom začali prihlasovať do škôlok a platiť poplatky, čo robí už väčšina rodičov,“ vysvetlil Oľha.

Neobáva sa ani spätných žiadostí rodičov o vrátenie financií.

„Aktuálne to nariadenie je platné a nenapadol ho ani prokurátor. Neboli k nemu žiadne pripomienky v pripomienkovom konaní, čiže je to aktuálne platný a záväzný normatívny akt a v prípade, že sa VZN bude meniť či aktualizovať, nové pravidlá začnú platiť novým uznesením,“ uviedol Oľha s tým, že takéto uznesenie by pripravili ešte v priebehu tohto roka, no platilo by až pre nasledujúce prázdniny.

Nebránia sa zberným škôlkam

Mesto sa zároveň do budúcna nebráni ani riešeniu problému tzv. zberných materských škôl, keďže v tomto roku naďalej platí systém prijatý ešte v čase protipandemických opatrení, kedy deti môžu cez prázdniny navštevovať iba materské školy, ktoré navštevujú počas školského roka.

„O tom sa budeme rozprávať. Tento režim platí v našom meste tretím rokom. Ale určite je tu priestor práve vyjsť v ústrety za presne stanovených podmienok s tým, že musí byť určené o ktorú škôlku pôjde. To všetko bude predmetom diskusie s riaditeľkami materských škôl. V súčasnosti budú spravidla školy otvorené dva týždne v mesiaci júl a dva týždne v mesiaci august,“ doplnil Krajňák.

Najväčším problémom zberných škôl je však podľa mesta vzájomné zúčtovanie dotácií na bezplatnú stravu, keďže poplatky sú viazané na školské zariadenia, ktoré dieťa bežne navštevuje.