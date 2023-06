Rezort aj úrad sa mýlili, obec to vyšlo draho. Prišla o milióny na vodovod z eurofondov

Nech nás hneď odškodnia, odkazuje starosta.

TULČÍK, KOŠICE. Vyše dva roky trvajúce rozhodovanie, či Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) porušila alebo neporušila zákon o verejnom obstarávaní, sa skončilo.

Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako odvolací orgán teraz zmenila prvostupňový verdikt svojho úradu, ktorý predtým rozhodol, že zo strany vodární došlo k účelovému a nedovolenému rozdeleniu predmetu jednej eurofondovej zákazky na štyri podlimitné s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod finančný limit pre nadlimitnú zákazku s prísnejšími pravidlami.



Rada ÚVO tak nepotvrdila ani závažné porušenia zákona, ktoré konštatovala správa o výsledkoch administratívnej kontroly jednej zo zákaziek vodární z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020.

Na čele tohto rezortu bola vtedy ešte ministerka Veronika Remišová (Za ľudí).

Ministerstvo už medzičasom pod novým vedením naďalej neustupuje od svojich pôvodných zistení. Argumentuje, že Rada ÚVO nerozhodla jednomyseľne, čo označilo za zriedkavý jav, a tiež tým, že ani predseda úradu Peter Kubovič sa nestotožnil s odôvodnením tohto rozhodnutia a pripojil k nemu nesúhlasné stanovisko.

Práve zistenia z kontroly MIRRI odštartovali procesy, ktoré existenčne ohrozili zákazky Košická Polianka – vodovod, Ploské – Ortáše – vodovod, prívod vody a vodojem (obe v okrese Košice–okolie), Fintice – kanalizácia a Tulčícko-terniansky skupinový vodovod (obe v okrese Prešov), ktorý sa mal budovať aj pre blízke obce Záhradné, Veľký Slivník a Podhorany.



Tri projekty z nich sa medzičasom podarilo zachrániť a už sa na nich pracuje vďaka tomu, že VVS po dohode s vysúťaženými zhotoviteľmi zákaziek zrušila uzavreté zmluvy i verejné obstarávania a zrealizovala nové namiesto tých napadnutých.

Katastrofu pre obec Tulčík v podobe nemožnosti využiť pridelené eurofondy sa však už odvrátiť nepodarilo, lebo v tomto prípade vybratá firma nesúhlasila so zrušením celej súťaže len tesne pred samotným podpisom zmluvy a podala námietky na ÚVO, ktorý im vyhovel.

Zrušenie verejného obstarávania zo strany VVS v prípade Tulčíka úrad pozastavil. Označil ho za predčasné, lebo ešte neboli právoplatne ukončené súvisiace kontroly samotného úradu ani ministerstva.

No a práve o odvolaní voči súvisiacemu rozhodnutiu úradu v konaní o preskúmaní úkonov VVS pred podpisom zmluvy, ktoré sa začalo na žiadosť ministerstva, až teraz rozhodla Rada ÚVO.

Kopčák: Hrozí zlyhanie projektu

Zúfalý starosta Tulčíka Peter Kopčák (KDH) hovoril Korzáru o katastrofe pre obec už v závere februára, keď ešte nebolo známe aktuálne definitívne rozhodnutie Rady ÚVO.

Teraz, keď už vysvitlo, že tento eurofondový projekt prakticky skolaboval úplne zbytočne len pre chybné posúdenie zo strany ministerstva i ÚVO, že došlo k porušeniu zákona, je Kopčák ešte rozhorčenejší ako vtedy.

„Rada ÚVO rozhodla o oprávnenosti námietok až 16. mája 2023, teda 11 mesiacov (!) po ich uplatnení. VVS síce začala konať, aby projekt bol v čo najkratšom čase aspoň naštartovaný, ale má to viac úskalí a je vo veľkej časovej tiesni,“ začal s popisom aktuálneho stavu.

Najväčšou prekážkou je podľa neho to, že z IROP je možné čerpať prostriedky len do konca roka 2023. Pritom realizácia projektu počíta so zhruba 20 mesiacmi.

„Hrozí nevyčerpanie asi 3,5 milióna eur a nedokončenie, resp. aj úplné zlyhanie projektu. Preto je potrebné hľadať možnosť jeho financovania aj po 31. decembri 2023, o čo som opakovane požiadal nového ministra investícií Petra Balíka,“ ozrejmil Kopčák.

Starosta žiada odškodnenie alebo kompenzáciu

Ako pokračoval, omeškanie projektu nastalo kvôli viacnásobnému kontrolovaniu dokumentácie, nesprávnemu zrušeniu súťaže a následne až 11-mesačnému rozhodovaniu zo strany ÚVO.

„Celkovo dosiahlo omeškanie projektu už zhruba dva roky a je spôsobené najmä prieťahmi na úradoch zo strany MIRRI, ÚVO a Prešovského samosprávneho kraja (sprostredkovateľský orgán pre IROP – pozn. red.). Preto by bolo veľmi nesprávne a nespravodlivé, aby kvôli tomu zlyhal projekt výstavby vodovodu v našej obci. Naši obyvatelia sa stali rukojemníkmi a obeťami v tejto zdĺhavej a neodôvodnenej hre. Prosíme, aby v tejto výnimočnej nepriaznivej situácii, ktorú sme nezavinili, boli využité všetky možnosti a prostriedky, aj výnimočné, na uvoľnenie financií na výstavbu celého vodovodu,“ apeloval starosta.

Vedenie obce prirodzene očakáva, že práve úrady, ktoré sa spolu podieľali na zdržaní projektu, by mali Tulčíku poskytnúť kompenzáciu či odškodnenie v akejkoľvek forme, ale s cieľom poskytnúť peniaze na výstavbu.

„Nie podmienečne a o dva-tri roky, ale teraz. Klásť nové prekážky financovaniu projektu cez pravidlá fázovania či cez požiadavky na opakovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane opakovania celého procesu obstarávania vyznievajú zvláštne, keď úrad, ktorý sa podieľal na prieťahoch, teraz navrhuje ďalšie prieťahy... Nuž áno, znie to absurdne,“ uzavrel Kopčák.

Z odboru komunikácie MIRRI potvrdili vo štvrtok Korzáru, že v nadväznosti na rozhodnutie Rady ÚVO sa minister Balík osobne stretol so starostom Tulčíka.

