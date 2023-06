Pediater radšej bude na dôchodku okopávať záhradu, varuje minister pred pádom ambulancií

Rokovania so župou k dohode neviedli.

Prešovská župa so zrušením dvoch ambulancií pohotovostnej služby pre deti a dorast nesúhlasí. (Zdroj: Ilustračné - Ján Krošlák)

PREŠOV, BRATISLAVA. Stretnutie bolo búrlivé, nezhodli sme sa, zhodnotila žilinská županka Erika Jurinová (OĽaNO) spoločné rokovanie zástupcov Združenia samosprávnych krajov SK8 s vedením ministerstva zdravotníctva na jeho pôde.

Župy zaslali svoje pripomienky k redukcii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, rokovania budú pokračovať, avizovala.

S výsledkom rokovania nie je spokojná ani prešovská župa.

Rezort podporuje pediatrov

Išlo v poradí už o tretie stretnutie na tému starostlivosti o detských pacientov.

Pre rezort zdravotníctva je podľa ministra Michala Palkoviča dôležité dlhodobo podporiť pediatrov.

Ich veková štruktúra nie je optimistická, vekový priemer je 60 a viac rokov, ešte stále aktívne slúži na detských pohotovostiach 24 primárnych pediatrov nad 80 rokov.

Na Slovensku chýba 229 detských lekárov.

Na pohotovosť chodia rodičia s deťmi zbytočne

Redukcia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (APS) v troch fázach má pomôcť udržať pediatrické ambulancie vzhľadom na nedostatok pediatrov a ich vekovú štruktúru.

Práve títo lekári okrem ambulancií všeobecného lekára pre deti a dorast zabezpečujú aj APS.

„Potrebujeme odborne, vecne a personálne podporiť ambulantnú pohotovostnú službu s tým, aby sa tieto body koncentrovali v oblasti nemocníc, aby bola komplexne poskytovaná aj pohotovostná aj urgentná starostlivosť,“ povedal minister Palkovič na brífingu po skončení stretnutia.

Zdôraznil, že v 90 percentách chodia na detskú pohotovosť „zbytočné prípady“, nie život ohrozujúce.

Že sa mnohým rodičom nechce čakať predpoludním pred pediatrickými ambulanciami, a tak neraz prídu na pohotovosť „so soplíkom či bolesťou brucha“, ktoré u dieťaťa trvajú už dlhšie.

Palkovič vyjadril presvedčenie, že vyšší počet slúžiacich pediatrov znamená aj vyššiu bezpečnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti aj v denných ambulanciách.

Prvým krokom by malo byť skrátenie pohotovostných služieb do 22. hodiny. Keďže si ho ako pozmeňovací návrh neosvojil žiadny poslanec národnej rady, minister prisľúbil, že ho pripraví do „ďalšej vlády“.

APS pri nemocnici

Filozofia ministerstva, mať pevnú APS bližšie pri nemocnici, respektíve v jej sídle, má podľa Palkoviča logiku.

Minimálne desať percent vyšetrení v APS končí hospitalizáciou a detský pacient by tak dostal komplexnú zdravotnú starostlivosť, aj keď v niektorých prípadoch bude musieť precestovať viac kilometrov.

To je príklad toho, či má byť APS v Námestove alebo Trstenej, v Galante či Šali, či v Nových Zámkoch.

„Záverečná cesta, ktorú musíme prejsť smerom k stabilizácii ambulantnej sféry, je v tom, že sa vytvoria okolo nemocníc zóny, kde sa rodič bude vedieť dopátrať dostupnej adekvátnej komplexnej zdravotnej starostlivosti. To je náš cieľ,“ potvrdil minister s dôvetkom, že ide o dočasné riešenie a budúca vláda si bude musieť osvojiť systémové, hoci mnohokrát nepopulárne, reformné opatrenia.

Na strane občanov

