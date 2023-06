V laviciach do piatej. Väčšina škôl s dvojzmennou prevádzkou je na východe

V Jarovniciach to chcú vyriešiť postavením novej.

JAROVNICE. Obec Jarovnice v okrese Sabinov chce vybudovaním novej školy odstrániť dvojzmennú prevádzku. V súčasnosti tak funguje približne 500 žiakov.

Novú školu s 28 triedami pre 750 detí chce samospráva postaviť z financií z plánu obnovy. Celkové náklady predstavujú 10,3 milióna eur.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Naša obec má dve základné školy. V jednej škole je skoro 1200 detí a v druhej 350. Teraz momentálne na dvojzmennej prevádzke je zhruba 24 tried a 500 detí, ktoré sa vzdelávajú v poobedňajších hodinách. Pred niekoľkými dňami sme ukončili úspešne verejné obstarávanie, kde sme vysúťažili firmu, ktorá nám zrealizuje stavbu a ideme za niekoľko dní podať kompletnú žiadosť," uviedol starosta obce Jarovnice Florián Giňa (SRK).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Modulová škola v obci Jarovnice nestačí, deti sa učia aj popoludní Čítajte

Učia sa do piatej

Ako povedal, vyrieši im to dvojzmennú prevádzku na približne osem až deväť rokov. Ak začnú s výstavbou v septembri, novú školu plánujú postaviť do dvoch rokov.

"Základná škola na dve zmeny funguje pomerne komplikovane, pretože ráno na 7.30 hod. prichádzajú dopoludňajší, na 12.20 hod. prichádzajú popoludňajší. Vyučovanie sa začína o 12.30 hod. a tam už to musíme naozaj riešiť, aby tie deti neboli dlhšie ako do 17.00 hod., pretože to už nie je prípustné zo zákona. Takže je to komplikované hlavne pre menšie deti," priblížila riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Jarovniciach Magdaléna Šafranová.

V septembri v Jarovniciach otvoria budovu, ktorá bude slúžiť pre materskú školu s ôsmimi triedami pre 160 detí. Z operačného programu Ľudské zdroje na ňu obec získala takmer dva milióny eur.

Najviac takých škôl je na východe

Podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Jána Hera na základe prieskumu identifikovali na Slovensku 48 škôl, ktoré majú dvojzmennú prevádzku.

"V míľniku sme si určili 35 škôl, kde by sme to minimálne chceli odstrániť. Samozrejme, záujem je, aby všetky školy odstránili dvojzmennú prevádzku," povedal Hero počas návštevy Jarovníc a doplnil, že sa to týka škôl prevažne v Prešovskom a Košickom kraji.

Zopár ich je aj v Banskobystrickom kraji.

Úrad splnomocnenca chce obciam pomôcť vytvoriť podmienky, aby boli pripravené čeliť možnému zvýšenému počtu žiadostí o prijatie do materských škôl z dôvodu zavedenia právneho nároku na miesto v materskej škole od troch rokov veku dieťaťa.

"Celkový rozpočet na výzvu v rámci zvyšovania kapacít materských škôl je 135,5 milióna eur, pričom cieľom je zvýšenie aspoň o 9107 miest. Na zvýšenie kapacít základných škôl a odstránenie dvojzmennej prevádzky je alokovaný rozpočet 123,3 milióna eur," povedal Hero.

Obce požiadal, aby sa do výziev zapojili. Aj poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák verí, že sa nájde dostatok starostov, ktorí využijú financie Európskej únie.