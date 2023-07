Dominantou historického námestia s hradom bude ostrov. Pozrite si, ako bude vyzerať

Mesto vyhodnotilo architektonickú súťaž.

STROPKOV. V Stropkove spoznali budúcu podobu historického námestia s hradom.

Samospráva v uplynulých dňoch vyhodnotila architektonickú súťaž na štvrtú etapu revitalizácie Námestia SNP, do ktorej sa prihlásilo deväť návrhov.

Dominantou víťazného návrhu je ostrov ako zelená oáza uprostred námestia.

Ako informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák, architektonickú súťaž vyhlásili v závere januára tohto roka a uchádzači mohli svoje návrhy prihlásiť do 31. mája.

Pozostatky mestského hradu s kostolom a kaštieľom

„Naším dlhodobým zámerom je komplexná revitalizácia priestranného centrálneho námestia, ktorá sa vďaka súťaži dostala do finálnej fázy. Naše námestie je unikátne aj tým, že zahŕňa pozostatky mestského hradu s kostolom a kaštieľom,“ uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza (nezávislý).

Záverečnej etape revitalizácie námestia predchádzali archeologicko-historický výskum aj procesy odkúpenia a sanácie objektov stojacich na námestí, priamo nad mestským opevnením.

Komplexná obnova námestia a zviditeľnenie mestského hradu má prispieť k prilákaniu návštevníkov a turistov do mesta.

Vytvoriť sa má kvalitné spoločenské, zhromažďovacie a oddychové miesto pre obyvateľov mesta.

Deväť návrhov

Do súťaže sa prihlásilo deväť návrhov, z toho dva z Českej republiky.

„Každý z nich obsahoval opis architektonického riešenia, prezentáciu konceptu, schémy fungovania verejného priestoru celého námestia, ako aj návrh rozčlenenia programu a príklady fungovania v bežný deň či počas hromadných podujatí,“ vysvetlil Novák.

Jednotlivé návrhy posudzovala odborná komisia, ktorá ako víťazný vybrala návrh architektiek Terezy Šváchovej a Nikolety Slovákovej zo spoločnosti Uncut, s. r. o., Praha.

Za prvé miesto im bola udelená 10-tisícová odmena.

Porota sa pritom zhodla, že víťazný návrh najlepšie reagoval na požiadavky súťaže.

„Skrýva veľký potenciál a je flexibilný, čo sa týka ďalšej modifikácie podľa požiadaviek zadávateľa. Rešpektuje súčasné požiadavky na udržateľnosť zachytávanie vody v území,“ vysvetlil predseda poroty Matej Grébert.

Ostrov ako zelená oáza

Dominantou návrhu je ostrov ako zelená oáza uprostred námestia. Má ísť o miesto, kde sa história stretne so súčasnosťou.

V ostrove sa nachádzajú dve dominantné stavby - kostol a kaštieľ.

Priestory minulých bastiónov venuje každý jednej podfunkcii.

Navrhnutý je tu vstup do lapidária, vyhliadková veža so stromom s výhľadom na dolné námestie, pódium pre vonkajšie bohoslužby, altán pre vonkajšie aktivity ako sú svadby, aj vstupná brána do areálu hradu. Takisto jej prepojenie s kaplnkou Piety, ktorá v minulosti vítala pútnikov.

Neďaleko sa nachádza dochovaná lipová aleja, ktorá bola vysadená na počesť Františka Ferdinanda d’Este.

Náklady ešte nepoznajú

Zároveň však ide o jeden z najnákladnejších návrhov na realizáciu.

„Toto však už bude úloha samosprávy a už teraz hľadáme zdroje na realizáciu projektu. Čakajú nás konzultácie s autorkami víťazného návrhu a jeho prípadné pripomienkovanie. Výsledkom bude pretavenie idey do stavebnej dokumentácie a potom spoznáme výšku nákladov na realizáciu,“ uzavrel primátor mesta.

Dodal, že ambíciou je s realizáciou stavby začať ešte v tomto funkčnom období.