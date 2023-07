Danko sa rozišiel s Kollárom, Matovič odsunul Fecka. Do parlamentu chcú aj východniari

Aké čísla majú Hagyari či Oľha?

PREŠOV. Očakávané mená i prekvapenia. Takto možno zhrnúť ponuku kandidátov z Prešovského kraja, ktorí sa budú uchádzať o priazeň voličov v predčasných parlamentných voľbách.

Kandidátne listiny pre voľby, ktoré budú 30. septembra, odovzdalo 24 politických strán a jedna koalícia.

Tú zostavil Igor Matovič. Spolu s OĽaNO pôjde do volieb v koalícii Kresťanská únia a strana Za ľudí. Na to, aby sa dostali do parlamentu, potrebujú sedem percent.

Fecko z kola von

Martin Fecko z Prešova - Nižnej Šebastovej stojí po boku Igora Matoviča od roku 2010, kedy kvarteto „obyčajných“ prichýlila na kandidátku SaS Richarda Sulíka.

Odvtedy pravidelne kandiduje v poslednej štvorici (naposledy mal č. 149) a vždy sa do parlamentu prekrúžkuje.

Tentoraz sa Matovič obklopil na konci kandidátky koaličnými partnermi.

Zakladatelia hnutia sa dostali na jej čelo.

Líderkou je Erika Jurinová, číslo 5 má Jozef Viskupič.

Štvrtému zo štvorice zakladateľov sa však neušlo miesto ani v prvej desiatke, ani dvadsiatke. Martin Fecko kandiduje pod číslom 22.

Pred ním (č. 18) je aj poslanec Peter Pollák z Levoče.

Jedenástku má, ako bolo avizované vopred, predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš zo Starej Ľubovne.

Číslo 14 má Viera Leščáková z Veľkého Šariša (okres Prešov), ktorá kandiduje za stranu Za ľudí.

Za túto stranu kandiduje viceprimátor Humenného Ondrej Babjarčík (č. 42) a dvaja Prešovčania s vysokými číslami, Stanislav Šváby (č. 112) a Jozef Varga (č. 121).

Kresťanská únia nenominovala z Prešovského kraja nikoho.

Anderko si polepšil o 50 miest

Pod číslom 38 kandiduje za OĽaNO poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Zita Pleštinská z Chmeľnice (okres Stará Ľubovňa), o dvadsať miest nižšie je Lukáš Bužo z Jastrabieho nad Topľou vo Vranovskom okrese.

Pod číslom 67 je Dominik Bokšanský zo Spišského Hrhova (okres Levoča). Anežka Škopová z Levoče je až na 131. a Miroslav Mišek z Bardejova na 134. mieste.

Mestský poslanec za OĽaNO Lukáš Anderko má tentoraz číslo 43, oproti ostatným voľbám si polepšil o 50 miest.

Jeho kolega z poslaneckých lavíc, bývalý prešovský viceprimátor Vladimír Feľbaba, má číslo 71.

Ich niekdajší kolega z mestského zastupiteľstva Martin Kovalčík kandiduje z 86. miesta.

Ondrej Gubač z Kendíc (okres Prešov) má číslo 79, Slavomír Reištetter z Lipian (okres Sabinov) je na 81. priečke.

Pri OĽaNO zvyknú byť zaujímavé aj posledné priečky.

Pri nich je „najvyššie“ (č. 143) z Prešovského kraja Tomáš Šudík z Humenného, ktorý v tomto volebnom období stihol OĽaNO opustiť a vrátiť sa.

Po vzájomnej dohode...

Prekvapenie obsahuje, či skôr neobsahuje aj kandidátka hnutia Sme rodina.

Predseda Boris Kollár avizoval, že vysoké miesto dostane nezávislý primátor Popradu Anton Danko.

Ten však na zverejnenej kandidátnej listine vôbec nefiguruje.

Danko sa k tomu vyjadril stručne na svojom profile, že nekandiduje „po vzájomnej dohode“.

Sme rodina s Hagyarim

Ďalší ohlásený kandidát, exprimátor Prešova Pavel Hagyari, sa na kandidátku dostal, má číslo 23.

Za Sme rodina kandiduje aj Branislav Záhradník (č. 16), ktorý kedysi viedol kandidátku strany Únia, na ktorej boli aj Kollár s Hagyarim.

Štvorkou za Sme rodina je Peter Pčolinský z Nižného Hrabovca vo Vranovskom okrese.

Poslanec Jaroslav Karahuta, ktorý mal trvalé bydlisko vo Vyšnej Šebastovej (okres Prešov), si polepšil. Minule kandidoval zo šestnásteho, teraz z jedenásteho miesta.

Za ním je poslanec Jozef Lukáč (minule osmička).

Prešovský krajský šéf Sme rodina Marek Košč má číslo 27.

Hlas „draftoval“ Kaliňáka

Keď neúspešný kandidát na župana Michal Kaliňák vstúpil do Hlasu ako expert na samosprávu, očakávalo sa, že mu pellegriniovci ponúknu miesto na kandidátke.

Napokon má župný poslanec za Prešovský okres číslo osem.

Jeho kolega zo župného parlamentu a krajský predseda Hlasu Richard Eliáš má číslo 21.

Ficov Smer, z ktorého Hlas vzišiel, má na listine až dvoch Kaliňákov, Erika a Roberta.

Strana Smer - Slovenská sociálna demokracia zatiaľ zoznam svojich kandidátov nezverejnila, s výnimkou prvej deviatky a 150. miesta, na ktoré vzala komunistu Artúra Bekmatova.

KDH s prešovskými posilami

Úspešný kandidát na župana Milan Majerský z Levoče stojí ako predseda KDH na čele kandidátky.

Uzatvára ju jeho menovec František Majerský z Popradu, šéf slovenských záchranárov a neúspešný vyzývateľ Danka v primátorskom súboji.

Jeho kolega z krajského zastupiteľstva Martin Šmilňák má číslo 9.

