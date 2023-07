Mohylové násypy, kaštieľ i storočná turbína. Obec pri Bardejove je plná dávnej histórie

Reč dedov uchovávajú doposiaľ.

KURIMA. Obyvatelia dedinky Kurima v Bardejovskom okrese sú hrdí na svoju kultúru a tradície.

Prvá písomná zmienka o obci síce pochádza z roku 1270, ľudia sa však na tomto území usadili už v neskorej dobe kamennej.

Svedčí o tom 18 mohylových násypov, ktoré na hranici kurimsko-kožianskeho chotára skúmal archeológ Vojtech Budinský-Krička.

Obec plná histórie

Dnes má Kurima takmer 1100 obyvateľov, ktorí sa hrdo hlásia k svojim predkom i histórii.

Uprostred dediny stojí Kostol sv. Michala archanjela a neďaleko neho niekdajšie sídlo tamojšej šľachty Szirmayovský kaštieľ.

Priamo v obci je aj miestny lom. Hlina z neho sa už síce nevyužíva na pálenie tehál, ale nadšenci z nej vyrábajú čiernu keramiku.

„Veľa sa o nás dozviete aj v súkromnom múzeu Adama Dziackeho. Ten už viac ako 50 rokov zbiera všetko, čo súvisí s našou dedinou. Nájdete tu roľnícke náradie, krosná, obrusy, keramiku, staré domáce potreby, žehličky a podobne," povedal starosta obce Jozef Škvarek (KDH).

Kurima bola v minulosti známa predovšetkým poľnohospodárstvom.

Pšenica dopestovaná v okolitých chotároch končila v troch tamojších mlynoch.

V jednom z nich, ktorý stojí na pravom brehu rieky Topľa, na konci mlynského náhonu, je stále zachovalá viac ako storočná turbína.

Nárečie na každom kroku

Keď sa prihovoríte ľuďom na ulici, často sa stane, že vám odpovedia v šarišskom nárečí.

Tak tu rozprávajú starí i mladí, v rodinách, na spoločenských podujatiach či slávnostiach.

Reč svojich dedov uchovávajú vďaka piesňam i ochotníckemu divadlu, ktoré si onedlho pripomenie storočnicu vzniku.

„Keď prídete do Kurimy, nájdete tu pracovitých, skromných a srdečných ľudí. Na Svätého Štefana Vás pozveme do divadla. Dakedy u nás nebolo domu, v ktorom by nebol nejaký herec. Radi vás uvidíme aj v lete na slávnostiach či na jarmoku. Tam si môžete zaspievať s naším Folklórnym súborom Kurimjan. Privítame vás milým slovom a pohostíme, ako sa patrí. Ak sa vám u nás bude páčiť a získate si našu priazeň, hádam vám prezradíme aj miesta, kde rastú tie najväčšie hríby na východe," pozýva starosta.

