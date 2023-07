Diaľničiari sa stavbe východného obchvatu Prešova vyhli, ale teraz sa naň chystá kraj

Mala by to byť nová cesta druhej triedy.

Východný obchvat Prešova ako cesta II. triedy by sa mal napojiť na diaľnicu D1 v križovatke Prešov-juh. (Zdroj: Ilustračné - Michal Ivan)

PREŠOV. Východný obchvat Prešova ako jedna z alternatív na odklonenie masívnej tranzitnej dopravy z vnútra mesta musel napokon ustúpiť inému presadenému riešeniu.

Aj tak však ešte nie je z hry von, i keď by sa mohol zrealizovať už len v redukovanej podobe, teda nie ako integrálna súčasť diaľničnej siete.

Východný obchvat chceli analytici rezortu financií

Ešte v rokoch 2016 – 2017 navrhovali analytici Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) z Ministerstva financií SR východný obchvat ako o 30 percent lacnejší variant oproti obchvatu, ktorý by tvorilo spojenie akurát pri Prešove prerušenej diaľnice D1 z Košíc smerom na Poprad (juhozápadný obchvat) v kombinácii s vybudovaním nového úseku rýchlostnej cesty R4 (severný obchvat).

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nakoniec presadila s výdatnou podporou vládnych i regionálnych politikov výstavbu juhozápadného obchvatu dobudovaním chýbajúceho úseku D1 Prešov-juh – Prešov-západ aj s tunelom Prešov.

Táto časť D1 sa začala stavať v júni 2017 a otvorená bola v závere októbra 2021.

Len dva mesiace pred jej sprejazdnením zverejnil ÚHP hodnotenie pripravovanej výstavby II. etapy úseku R4 Prešov - severný obchvat aj s tunelom Okruhliak (križovatka Prešov-sever pri Veľkom Šariši – križovatka Kapušany).

Analytici ÚHP opäť konštatovali, že východný obchvat by bol spoločensky najefektívnejším riešením.

Nemal vtedy síce ešte vypracovanú ani len projektovú dokumentáciu a jeho výstavba by sa preto podľa nich oddialila o 6 až 10 rokov, ale aj tak im vychádzal ako návratnejšie riešenie.

Lenže v tom čase sa už dva roky stavala I. etapa severného obchvatu aj s tunelom Bikoš od napojenia na D1 v križovatke Prešov-západ po križovatku Prešov-sever pri Veľkom Šariši (má byť otvorený tohto roku).

Rezort dopravy odmietol akékoľvek vtedajšie úvahy analytikov o východnom obchvate, lebo podľa neho by bez II. etapy nemala už rozostavaná I. etapa severného obchvatu žiadny zmysel.

Diaľničiari len pred dvoma týždňami napokon predsa len podpísali zmluvu na výstavbu II. etapy severného obchvatu s víťazom súťaže, združením na čele so spoločnosťou Eurovia SK.

Stavenisko by si mal zhotoviteľ prevziať koncom septembra a výstavba by mala trvať do posledného štvrťroka 2027.

(zdroj: ÚHP)

Vysvetlivky k mape: Dva v minulosti navrhované varianty obchvatu Prešova. Vyhral variant s juhozápadným (už vybudovaný – zelená farba na mape) a severným obchvatom (I. etapa sa dokončuje, II. etapa sa začne stavať na jeseň – modrá farba). Dostal prednosť pred variantom východného obchvatu (červená farba) v kombinácii s preložkou cesty I. triedy I/68 v meste (oranžová farba). Župný východný obchvat už len ako cesta II. triedy by mal v zásade kopírovať trasu svojho navrhovaného predchodcu.

Naplánovaný je ako cesta II. triedy

Napriek tomu všetkému sa však nemá stať východný obchvat súčasťou histórie prešovskej dopravy ako nenaplnený zámer, hoci je už aktuálne plánovaný iba ako krajská cesta II. triedy.

