Odborníci sa nehlásili, lebo nedôverovali výberovým konaniam. Prešov ich zmenil

Oľha: Doteraz išlo o zakrytie zodpovednosti.

PREŠOV. Mesto Prešov má nový proces výberu štatutárov mestských firiem a organizácií.

„Nebudem sa hlásiť, lebo aj tak ste už na to miesto niekoho vybrali,“ znie podľa radnice najčastejší argument odborníkov, prečo nejdú do výberových konaní.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Výber šéfov mestských firiem chce preto stransparentniť. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) schválilo nový mechanizmus v júni.

Novinkou bude verejné vypočutie uchádzačov a podporný tím, ktorý im bude k dispozícii pre spracovanie koncepcie.

Koncepcia rozvoja spoločnosti i životopisy uchádzačov budú, v súlade s GDPR, zverejnené.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prešovčania môžu platiť za odpad dvakrát viac. Oľha chce dvíhať dane i poplatky Čítajte

Ktorých firiem sa to týka

V piatok mesto rozbehlo proces nových výberových konaní. Aktuálne sa týka štyroch spoločností.

Sú nimi Prešov Real, Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP), Technické služby mesta Prešov (TSMP) a novovytvorený Mestský podnik služieb.

Podľa primátora Františka Oľhu (Šanca) najviac horí správca nebytových priestorov Prešov Real.

V tomto prípade chcú výberové konanie dokončiť do septembrového zasadnutia MsZ. V ďalších troch prípadoch to chcú stihnúť do októbra.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Prešove založia mestský sociálny podnik, zamestnajú v ňom 30 ľudí Čítajte

Oprášili starý návrh

„Transparentné metódy chceme aplikovať aj v prípade mestských firiem. Dôležitá je pre nás hodnota za peniaze. Nie miliónové zisky, ale aby vykonávali veľa kvalitných činností a neboli v strate. Momentálne spúšťame nový mechanizmus výberu štatutárov mestských firiem,“ uviedol Oľha.

Podľa jeho slov oprášili a vylepšili návrh, ktorý pripravili ako poslanecký klub ešte v predchádzajúcom období, keď bol poslancom.

„Očakávame, že nový, transparentný mechanizmus vygeneruje kvalitných ľudí,“ povedal viceprimátor Peter Krajňák (Aliancia).

Vraví, že sa to už osvedčilo pri obsadzovaní pozícií na úrade.

„Podarilo sa nasať do systému kvalitných ľudí z externého prostredia, ale aj priamo z vnútra úradu, ako v prípade novej vedúcej sociálneho odboru,“ doplnil.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zvýšené poplatky za škôlky v lete sú protizákonné, tvrdí prokurátor. Podal protest Čítajte

Oľha: Ľudia sú, len nedôverujú procesom

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 13:59 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa