Ortopéd: Väčšina zranení kolien je z futbalu. Nová metóda využíva aj potkaní kolagén

Máme expertov, ale pokrivkáva systém, vraví.

Vranovčan Jakub Kopček (29) je lekár - ortopéd. Stal sa členom lekárskej komisie v Medzinárodnej federácii kulturistiky a fitnes IFBB. K tomuto športu má blízko vďaka otcovi Igorovi, ale je to len koníček.

Odmala túžil byť lekárom, čo sa mu splnilo a ortopédia sa stala jeho vášňou. Je mladý, no nadšený. Hovorí, že nebol deň, kedy by sa netešil do práce, o ktorej sníval od dvoch rokov.

Z rodného Vranova nad Topľou dennodenne dochádzal na bilingválne gymnázium v prešovskom Solivare a odtiaľ na vytúženú medicínu v Bratislave. Na tretí pokus. Dnes pôsobí na ortopedickej klinike v Trenčíne. Aj tento rozhovor vznikol na trase medzi Trenčínom a Vranovom nad Topľou, kam sa pravidelne vracia.

Ako ste sa dostali k medicíne a konkrétne k ortopédii?

- Už keď som mal dva roky, som babke povedal, že budem lekár. Na medicínu som sa dostal do Bratislavy, na tretí raz. Vždy som sa chcel venovať športovcom, tak som už na vysokej škole hľadal odbor, ktorý má k tomu najbližšie. Rozhodol som sa pre ortopédiu.

V treťom ročníku som popri škole začal chodiť na súkromnú kliniku, kde som pôsobil štyri roky. Asistoval som tam, veľa som sa naučil. A v šiestom ročníku som podal žiadosť do viacerých nemocníc. Odporučili mi Trenčín, tak som sa rozhodol ísť tam a od septembra 2021 tam pôsobím ako ortopéd.

Na čo sa špecializujete? Má aj ortopédia ďalšie špecializácie?

- Na Slovensku je pomerne ťažké sa špecializovať. Momentálne som rezident, o štyri roky budem atestovaný ortopéd a až potom sa môžem oficiálne špecializovať.

Keďže by som sa rád venoval športovcom, chcel by som sa hlavne špecializovať na artroskopické operácie. Pomerne nový trend na Slovensku - v zahraničí je trošku dlhšie - je artroskopická regenerácia chrupavčitých defektov. Čiže keď máte poškodenú chrupavku, sú na to metódy, ktoré sa vyvinuli za niekoľko desaťročí.

Osobne som pritiahol na našu kliniku jednu metódu a náš pán primár Karol Gottschal ďalšiu. Keďže som na doktorandskom štúdiu, bude to témou mojej dizertačnej práce a chcel by som sa tomu v budúcnosti venovať.

Aká je to metóda?

- Autocart. Napríklad pri kolene oberieme chrupavku z mimozáťažovej zóny, spojíme to s plazmou pacienta, ktorá sa ešte počas operácie odoberie. Vytvorí sa taký gél a dá sa na ten defekt v záťažovej zóne. Pacient môže po troch mesiacoch došľapovať.

A tá druhá?

- Volá sa ChondroFiller a to je potkaní kolagén, ktorý sa aplikuje na defekt, ktorý je na chrupavke. Z toho sa vytvorí skelet, kde sa potom nasyntezujú vlastné chondrocity a je to viac-menej plnohodnotná chrupavka.

Potkaní?

- Áno. Z potkanov. Pýtal som sa, prečo potkaní kolagén, povedali mi, že veľké percento pacientov vo svete tvoria ľudia, ktorí nechcú nič z prasaťa, preto využili kolagén z potkaních chvostov.

Tú metódu priniesol váš primár. Cítite uňho podporu?

- Keď som začal robiť, povedal mi, že iniciatíve sa medze nekladú. On tú iniciatívu z mojej strany videl a podporuje ma. Chcem to robiť, aktívne sa zúčastňujem aj na iných operatívach, snažím sa dostávať stále k väčším a väčším výkonom.

Vie, že artroskopický smer je mi najviac sympatický. Preto aj aktívne pomáham kolegom, ktorí sa na to špecializujú, aby som jedného dňa mohol byť aj ja špecialistom.

Chceli ste byť ortopéd pre športovcov. Sám máte k blízko k športu, ale k takému dosť netypickému pre lekárov. Ku kulturistike. Ako dlho sa jej venujete? Robili ste ju aj súťažne?

- Súťažne nie. Môj otec celý život pôsobil v kulturistike. Najprv súťažil, potom ako tréner, takmer 20 rokov má špecializovaný webový portál venovaný kulturistike a fitnes.

Chodil som s ním po celom svete a fotili sme tie súťaže. Už vtedy som si hovoril, že by som sa chcel ako lekár venovať nielen tomuto silovému športu, ale aj ďalším.

Vieme o vás, že ako ortopéd rád šijete rany...

- To je taká zábavka. Keď máme služby, sme celý deň v nemocnici, tak tie úrazy prídu. A mňa to baví. Baví ma aktívne niečo vykonávať. Preto som si vybral chirurgický odbor.

Internistické mi veľa nehovoria. Nechcem ich nijako dehonestovať, ale pre mňa osobne nie sú. Rád robím niečo, kde je reálna praktická činnosť.

A ide to dokopy s cvičením s činkami? Predsa len si musíte dávať pozor na prsty.

- Čo sa týka operatívy, tak na našej klinike riešime aj endoprotetiku, čiže výmenu kĺbov. Špeciálne bedrových a kolenných. Tam treba mať aspoň trochu sily, aby ste to vedeli zvládnuť, zreponovať, vyluxovať. Pri revíznych operáciách treba niekedy použiť aj väčšiu silu. Často veľmi pomôže, keď ju máte.

Takže vám kulturistické cvičenie pri operáciách prospieva?

- Určite.

Je leto, ľudia častejšie rekreačne športujú. Niektorí pravidelne, iní nárazovo. Aké sú najčastejšie zranenia, s ktorými sa stretávate na klinike, ktorým by sa dalo vyhnúť, ale ľudia si ich privodia nesprávnym športovaním?

- Keď máme službu, tak sú to najčastejšie členky a kolená. Či už je to jednoduché vyvrtnutie členka alebo niečo zložitejšie. Vyhnúť sa tomu úplne nedá. Ak však už dôjde k úrazu, netreba ho podceniť. Veľakrát sa stáva, že pacienti prídu po troch dňoch s opuchnutým členkom a majú tam zlomeninu.

Alebo členok zlomený nemajú, ale je výrazne opuchnutý. Ide o to, že my v členku nemáme len kosti. Sú tam kĺby, šľachy, cievy a nervy, ktoré zabezpečujú výživu svalom a šľachám. Šľachy stabilizujú samotný kĺb. Ak to nechajú tak, zle sa to zrastie. Keď je tam napríklad utrhnutá alebo natiahnutá šľacha, dlhšie sa to hojí, môže sa to zle zhojiť, môže to byť nestabilné...

Často prídu k nám na ortopedickú ambulanciu, že majú nestabilitu v členku, nevedia s ním poriadne hýbať a to si už niekedy vyžaduje až operačné riešenie. Musí sa robiť artroskopia, dekompresia - uvoľnenie toho kĺbu, aby sa naspäť vrátila hybnosť. Čiže, samozrejme, tie zranenia netreba podceňovať.

Kolenné kĺby?

- Pri kolenných kĺboch u mladých ľudí mi šiesti z desiatich povedia, že hrali futbal. Najčastejšie ide o natiahnutia, kde nie je poškodená žiadna mäkká štruktúra. Potom to býva natiahnutie až utrhnutie postranného, čiže kolaterálneho väzu. Časté je tiež poškodenie menisku. Poškodenie predného skríženého väzu, ktoré je menej časté, a potom je to, čo voláme unhappy trias.

Čo to je?

- Nešťastná triáda. Keď je poškodený aj postranný väz, aj meniskus, aj predný skrížený väz. Je to fenomén, ktorý sa často stáva najmä u futbalistov.

Základná rada teda je nepodceňovať ani drobné zranenia?

- Keď už dôjde k nejakému zraneniu a cítite, že sa to nelepší, bolí to, puchne, netreba to podceňovať. Prvý deň si dáte octan, chladivý zábal. Ale keď sa to nelepší, treba ísť do nemocnice.

Nikdy v živote som sa nenahneval na takých pacientov, sestričky tiež nie, veď na to sme tu. Chodia aj pacienti s trieskou v prste, ale to je iná záležitosť. No keď sa aj stane niečo také, tak si to zaslúži základné ošetrenie.

Dá sa predísť zraneniam pri športe?

- Základom je nepodceňovať strečing pred záťažou. Keď človek po dlhšej dobe ide vykonávať nejakú fyzickú aktivitu, má sa zahriať alebo nejakým spôsobom spevniť, pretože svaly nie sú zvyknuté na takú záťaž.

Rozdiel medzi amatérskym a profesionálnym športovcom je to, že pri profesionálovi je pomer aktívneho športu a rehabilitácie jedna k jednej. Kladie veľký dôraz na stabilizáciu a rehabilitáciu, pretože vie, že je to esenciálna zložka toho, aby zlepšoval svoj výkon.

Amatéri to nerobia. Bol som taký istý. Prišiel som do posilňovne, začal som cvičiť a potom ma, samozrejme, všetko bolelo. Premýšľal som nad tým, preštudoval si odbornú literatúru a venoval sa stabilizačným cvičeniam. Teraz to aplikujem na svojich pacientoch. Sú spokojní, že ich po rokoch reálne nič nebolí.

Konzultujete váš postup s ďalšími odborníkmi?

- Komunikujem napríklad s fyzioterapeutmi. Spomeniem Tomáša Kulana, ktorý pracuje na rehabilitačnej klinike v Trnave. Je východniar, Humenčan, takže aj tým mi je blízky. A je v rovnakej vekovej kategórii ako ja. Venuje sa silovým športom a s ním často komunikujem, pretože vidím, že je šikovný, baví ho to a má výsledky.

S čím sa ešte stretávate na klinike?

- Sú to distenzie, parciálne ruptúry svalov.

Ako sa to povie laicky? O čo ide?

- Distenzia, čiže natiahnutie. Parciálna ruptúra, čiže čiastočné natrhnutie. Totálna ruptúra je úplné utrhnutie. Pri distenzii máte natiahnutý sval, bolí to, ak to je noha, neviete na ňu poriadne dostúpiť. Najčastejšie sa to týka hamstringu a lýtka. Tam mám taký špeciálny vzorec, ktorý na pacientov používam a zatiaľ mám úspech v tom, že sa navrátia plne do športovej aktivity.

Spomínali ste bežnejšie úrazy ako členky a kolená. Aké vážnejšie ste v poslednom čase riešili?

- Napríklad pred týždňom sme museli revidovať, čiže operovať mediálny kolaterálny rez, lebo bol úplne utrhnutý, dokonca aj komunikoval s kĺbnou štrbinou. Čiže sme urobili asi päťcentimetrový rez na vnútornej strane kolena a normálne sme videli až do kolena.

K tomuto zraneniu došlo pri športe?

- Áno. Pri futbale. Taká zdanlivo nevinná vec. Pacient dokonca povedal, že sa iba išiel rozbehnúť, nešlo o kontakt s protihráčom. Myslím si, že to tkanivo nebolo dostatočne zahriate, aktivované, nebolo zvyknuté na záťaž.

Je to ako pri teplej a studenej gume. Teplá sa natiahne, studená utrhne. Takisto to funguje pri väzoch. A zobralo to so sebou aj kapsulu. Museli sme to šiť po vrstvách. Po niekoľkých týždňoch príde na rad rehabilitácia.

Aké sú ďalšie zranenia, s ktorými sa stretávate? Či už ojedinelé, alebo aj častejšie.

- Pri športe, pri náraze sa stávajú chondrálne defekty. Nie je to až také časté, ale keď sa to stane, vieme to riešiť spôsobom, ktorý som spomínal. Predný skrížený väz, to je pomerne časté zranenie, meniskus najčastejšie.

Potom sú také raritné ako poškodenie zadného skríženého väzu. Keď sa to stane, pre ortopéda je to pekné vidieť, lebo málokedy to vidí, ale pre pacienta je to horšie, treba to riešiť operačne.

Nevyhnutne?

- Ak má nestabilitu v kĺbe. Vždy, aj keď je utrhnutý, sa to pri určitom percente pacientov môže pekne zhojiť. Keď pacient silou-mocou nechce okamžité operačné riešenie, tak mu navrhujem, že treba počkať, či sa to nedohojí. Niektoré štúdie popisujú, že až 70 percent takýchto ruptov sa môže zhojiť a pacient potom nepociťuje nestabilitu v kolennom kĺbe.

No keď už je tri mesiace po úraze a stále pociťuje nestabilitu, určite navrhujeme operáciu. Lebo tým, že je kĺb nestabilný a neplní svoju funkciu, ako by mal, trpia ostatné štruktúry. Najdôležitejšie však je, ako sa cíti sám pacient a či by mal zákrok pre pacienta význam.

Čo také najkomplikovanejšie alebo najraritnejšie ste operovali?

- Keďže som ešte mladý ortopéd, vykonával som skôr menšie operatívy. Mimo spinálnej chirurgie, ktorá patrí medzi najnáročnejšie, najkomplikovanejšie operácie, ktoré robíme, sú to revízne operácie bedrových a kolenných kĺbov. Robia sa vtedy, keď už po implantácii endoprotézy zlyhá implantát.

Nový implantát je štandardne väčší, komplikovanejší. U pacientov sa štatisticky vyskytuje väčšie percento komplikácií, pretože ideme už do poškodeného prostredia. Toto sú asi celkovo najnáročnejšie operácie.

Keď mám vypichnúť najťažšiu operáciu, pri ktorej som asistoval, tak to bola amputácia alebo exartikulácia bedrového kĺbu. Teda odstránenie celej dolnej končatiny.

Ako je na tom ortopédia na Slovensku?

- Neviem, či to môžem objektívne zhodnotiť, lebo robím len krátko. Osobne si však myslím, že na Slovensku máme vynikajúcich odborníkov. Určite by sa nestratili na svetovej scéne.

V čom pokrivkávame, je systém. Nemáme také prostredie, aké by sme mohli mať, také podmienky.

A je nás málo. Lekárov, sestier, inštrumentárov, asistentov a ďalších špecialistov súčinných s ortopédiou, či už ide o anestéziológov alebo rehabilitačných pracovníkov.

