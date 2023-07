Prepáčte, že to trvalo päť rokov, povedal župan. V Prešove sa začala stavba za vyše 20 miliónov

Hovoria o ikonickej tribúne a ME 2025.

PREŠOV. V roku 2025 sa tam majú hrať zápasy majstrovstiev Európy vo futbale do 21 rokov.

Pred viac ako dvoma týždňami sa do staveniska zahryzli bagre.

V utorok poklepali a požehnali základný kameň.

Na slávnosti sa všetci zainteresovaní vyjadrili, že šibeničný termín výstavby nového futbalového štadióna v Prešove stihnú.

Futbal Tatran Arénu (FTA) stavia spoločnosť s rovnakým názvom, v ktorej má väčšinový podiel mesto Prešov a minoritu Prešovský samosprávny kraj (PSK).

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť AVA-stav, ktorá chce štadión dokončiť do konca budúceho roka.

Veria, že to stihnú

„Dlhoročné úsilie o výstavbu futbalového štadióna, započaté ešte bývalým vedením, konečne nadobudlo takú formu, že sme sa dopracovali k začatiu stavby,“ povedal na otvorení primátor mesta Prešov František Oľha (Šanca).

Podľa jeho slov sa podarí FTA dokončiť do konania európskeho juniorského šampionátu.

„Náš záväzok sa snažíme naplniť a verím, že bude úspešný,“ zdôraznil.

Primátor pripomenul, že práve v Prešove sa odohral prvý futbalový zápas v našich končinách a po rokoch tu „konečne bude mať futbal miesto, ktoré si zaslúži“.

Vysúťažená cena na I. a II. etapu výstavby FTA je spolu vyše 21 miliónov eur bez DPH.

Ďalšie dva milióny si ešte vyžiada interiér arény. Podľa Oľhu má už mesto financovanie stavby zabezpečené.

Na financovaní prvej etapy sa podieľa PSK sumou 7,2 milióna eur, mesto Prešov takmer dvoma miliónmi a Fond na podporu športu prispel čiastkou 4,8 milióna.

Druhú etapu vykryje mesto Prešov kompletne z vlastných zdrojov.

Päť rokov od zbúrania

„Vo futbale je vo zvyku pri hráčoch, ktorí dodržiavajú fair-play, dvihnúť ruku, že od nich išla lopta do autu. Dvíham ruku a hovorím, že prepáčte, že to trvalo až päť rokov, kým sme sa dostali do tohto momentu,“ povedal predseda PSK Milan Majerský (KDH), ktorý pred piatimi rokmi stál pri búraní starého štadióna.

Začatie stavby nového sa odsunulo, podľa župana aj z objektívnych príčin.

„Mrzí ma, že fanúšikovia museli čakať, ale sme tu,“ zdôraznil Majerský.

