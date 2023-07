Prešov sa pripravil o milión z eurofondov na obnovu parku, ktorý je pamiatkou

Stopol aj ďalšie dva projekty za vyše 4 milióny.

PREŠOV. Samosprávy po covidovej pandémii a energetickej kríze neustále alarmujúco zvestujú verejnosti nedostatok financií už aj na krytie svojich základných funkcií.

Práve tým často odôvodňujú zvyšovanie dane z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad i ďalších platieb.

Každá premárnená šanca na využitie eurofondov zo strany samospráv preto vzbudzuje pozornosť.

To je aj prípad stopnutia revitalizácie parku Lesík delostrelcov na rovnomennej ulici v Prešove.

Robili až dve súťaže, obe zrušili

Problematický bol už rozbeh verejného obstarávania.

Najprv bola výzva na predkladanie ponúk pri zákazke s predpokladanou hodnotou vyše 1,25 milióna eur bez DPH zverejnená na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) 27. marca.

Len dva dni pred vypršaním lehoty na predkladanie ponúk bolo 17. apríla zverejnené oznámenie o zrušení súťaže.

Ako dôvod sa uvádza zmena bližšie nekonkretizovaných okolností, za ktorých sa vyhlásila a že v jej priebehu sa teda vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v nej pokračoval.

Už 24. apríla sa zverejnila nová výzva na predkladanie ponúk, ale s nižšou predpokladanou hodnotou o 124-tisíc eur bez DPH.

Komisia vyhodnotila 2. júna z troch predložených ponúk ako víťaznú tú najnižšiu vo výške takmer 1,158 milióna od košickej eseročky Farel.

Druhá skončila firma PB bau zo Strážskeho (1,255 milióna) a posledný prešovský Unistav (takmer 1,32 milióna).

Farel sa však podpísania zmluvy nedočkal, lebo 28. júna mesto Prešov opäť súťaž zrušilo a takisto z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých bola vyhlásená.

Tentoraz však už aj so spresnením, že sa objavili „nepredvídané oprávnené požiadavky na prepracovanie projektovej dokumentácie zo strany dotknutých subjektov a s tým spojené riziko neukončenia projektu v stanovenom termíne“.

Projekt mal byť z 95 percent prefinancovaný cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý sa definitívne uzavrie na konci tohto roka. Zvyšných 5 percent by uhradilo mesto.

Primátor: Projekty boli zle pripravené

Ďalšie tri revitalizácie prešovských parkov za eurofondy sa podarilo dotiahnuť až do realizácie.

Zákazku na park medzi Ulicou Vlada Clementisa a Levočskou vyhrala prešovská firma Ekoprim s najnižšou ponukou necelých 714-tisíc eur.

Spoločnú revitalizáciu parkov na Námestí mládeže a Duchnovičovom námestí získali firmy Interbau z Brezovice (I. časť – takmer 376-tisíc eur) a Sadex Green solutions z Prešova (II. časť - necelých 224-tisíc eur).

Zákazka za necelých 860-tisíc eur na obnovu parku Panská záhrada v Nižnej Šebastovej pripadla po súťaži akciovej spoločnosti PEhAES z Ľubotíc.

„Bývalé vedenie mesta (za primátorky Andrey Turčanovej z KDH – pozn. red.) použilo staré projektové dokumentácie bez toho, aby ich aktualizovalo na nové štandardy a bez toho, aby sme mali nové kamerové systémy a kvalitne urobené elektrické rozvody v týchto parkoch,“ začal primátor František Oľha (Šanca) s vysvetľovaním, prečo sa nerevitalizuje za eurofondy aj Lesík delostrelcov.

„Napriek tomu, že boli chyby v projektových dokumentáciách, povedali sme si, teda mesto, že do troch parkov zo štyroch zainvestujeme sami nad rámec schválených projektov,“ pokračoval.

V prípade projektu Lesíka delostrelcov to však podľa primátora nebolo možné.

„Nedokonalosť projektovej dokumentácie, zlá komunikácia so správcom osvetlenia či absolútne chýbajúca komunikácia s armádou spôsobili, že keď sme konzultovali začatie tohto projektu, objavilo sa obrovské množstvo problémov. Museli by sme ich dodatočne riešiť a neboli by oprávnenými nákladmi na realizáciu projektu z pohľadu schválenej eurofondovej výzvy."

Primátor pokračuje, že časovo sa tak mesto dostalo do stavu, kedy by aplikácia týchto zmien, vrátane zmeny projektovej dokumentácie, už neumožnili ukončiť túto stavbu načas.

V tom je podľa Oľhu rozdiel oproti zvyšným trom projektom.

Od exprimátorky Turčanovej, ktorá stála na čele mesta osem rokov do vlaňajších komunálnych volieb, sa nám zatiaľ nepodarilo získať reakciu na kritiku zo strany jej nástupcu.

Chcú získať peniaze z nových eurofondov

Hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová doplnila, že mesto po prehodnotení všetkých relevantných skutočností odstúpilo od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Spresnila, že do schváleného projektu na revitalizáciu Lesíka delostrelcov neboli zapracované požiadavky ministerstva obrany ako dotknutého subjektu.

„Zapracovanie pripomienok by znamenalo predĺženie doby realizácie projektu minimálne o 1 - 2 mesiace. Nakoľko však ide o projekt podporený z programového obdobia 2014 - 2020, je povinnosť mať ho finančne ukončený do konca roka 2023. Lehota výstavby bola projektantom určená na päť mesiacov od odovzdania staveniska."

