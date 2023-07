Kar v diskobare, Ander ako farár. Na východe nakrúcajú komédiu Kavej

Tvorcovia: Bude to pestré a bláznivé.

FRIČOVCE. V dome kultúry akurát menili podlahu, preto sa smútočné zhromaždenie odohráva inde.

V neďalekom diskobare.

Aj toto je jedna zo scén novej komédie Kavej, ktorú v týchto dňoch nakrúcajú filmári na viacerých miestach Prešovského a Košického kraja.

Konkrétne túto scénu natáčali vo štvrtok vo Fričovciach v Prešovskom okrese.

Ander z Košíc ako farár

Na kare je prítomný aj farár, ktorého tvár bude divákom povedomá. Zahral si ho Ján Pisančin, známy ako Ander z Košíc.

„Viete, ako je to na dedine. Farár je osobnosť. Každý sa mu s niečím zdôverí. Keď má niekto ťažšie chvíle, ide cez farára,“ hovorí Ján Pisančin, podľa ktorého je to „zlatá rola“, ktorá bude aj trochu vtipná.

Napísala mu ju na telo prešovská scenáristka Michaela Zakuťanská.

„Už keď som písala scenár, vedela som, že ho musí hrať on a farár musí začínať omšu slovami: 'Ľudze mojo',“ vraví.

Plačky na pľaci

Smútočnému osadenstvu dominujú plačky, ktoré si zahrali členky folklórnej skupiny Záborský zo Župčian.

Ako hovorí jej vedúca Mária Germušková, k filmu sa dostali vďaka spolupráci s Ľudovou hudbou Stana Baláža z Raslavíc, ktorá sa predstavila v inej scéne, svadbovej.

Folklórna skupina Záborský funguje už 25 rokov a je na roztrhanie, z nakrúcania mieria jej členky do Macedónska.

Na kare nechýbajú ani herci Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove: Vasiľ Rusiňák ako Vinco, krstný otec Bertyho, jednej z postáv, a Bertyho bratranec Jozef Pantlikáš.

Futbalový tréner a dídžej na kare

Menšiu, ale kľúčovú rolu zohráva Peter Nádasdi, herec z košického divadla Thália, rodák z Kráľovského Chlmca.

Je to totiž bývalý frajer jednej z hlavných hrdiniek, ktorá k nemu zrejme stále niečo cíti.

„Tak som to poňal aj ja. Príde so svojím Štancim, ktorého strašne ľúbi, ale zrazu uvidí svojich dvoch bývalých - frajera a najlepšiu kamarátku - ako sú spolu šťastní. Rozohrali sme to tak, že keď sa stretneme, tak váha, či sa rozhodla správne s tým Štancim,“ naznačuje Nádasdi.

Metod, ktorého stvárňuje, je úspešný miestny muž, tréner futbalového klubu a ak treba, je aj dídžejom na kare.

„Režisér to poňal tak, ako som si to aj predstavoval, že to máme hrať navážno. Vtedy to bude oveľa vtipnejšie. U nás je zvyk tlačiť na humor, ale radšej mám túto cestu,“ opisuje svojskú rolu Nádasdi, ktorého filmovou partnerkou je Dominika Kavaschová.

Duo východniarok rozšírila Kavaschová

„Hrám bývalú najlepšiu kamošku Kláry. Boli sme sme si veľmi blízke, mali spoločné sny, ale ona ma zradila, ako to vnímam, lebo odišla do Bratislavy, začala nový život a zrazu ma nepotrebovala. Zrútila som sa a snažila som sa tie naše sny, ktoré sme niekedy spolu mali, plniť sama za seba,“ hovorí o svojej postave.

S úsmevom zdôrazňuje: „Po východniarsky sa hrá perfektne, ja už len tak chcem hrať.“

Režisér: Bude to pestré a bláznivé

Hlavné úlohy vo filme Kavej hrajú tie isté herečky ako v úspešnom rovnomennom seriáli, ktorý sa stal pred niekoľkými rokmi internetovým hitom.

Prešovské rodáčky Jana Kovalčíková hrá Veroniku a Anna Jakab Rakovská Kláru.

