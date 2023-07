Z nákladiaka zmizla vysoká hotovosť a doklady. Nebol zamknutý

Polícia radí, ako predchádzať krádežiam.

PREŠOV. Prešovská polícia vyšetruje prípad krádeže.

Ako informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, neznámy zlodej ukradol peňaženku z neuzamknutého nákladného auta v Ľuboticiach pri Prešove.

"Ku krádeži došlo počas štvrtkového popoludnia. Doposiaľ neznámy páchateľ využil moment, kedy bolo nákladné auto neuzamknuté a ukradol z neho peňaženku. V nej bola hotovosť vyše šesť tisíc eur a osobné doklady," uviedol hovorca.

Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Polícia radí

Polícia pravidelne upozorňuje ľudí, aby si vo svojich autách nenechávali žiadne cennosti a hodnotné veci.

"Na túto zásadnú vec nezabúdajte ani teraz v lete. Stačí pár sekúnd a veci sú preč. Zlodej totiž veľmi rýchlo rozbije napríklad kameňom pri aute sklo, nahne sa do vnútra, vezme svoj lup a uteká preč. Ešte jednoduchšie to má, ak auto ostane odomknuté," pokračuje Džobanik.

Takýmto krádežiam sa dá ľahko predísť.

Nie je to nič nové a v podstate pre každého známe.

Zlodej konajúci impulzívne najskôr vec ukradne a až potom uvažuje o jej hodnote.

Zaujať ho môže i poloprázdna igelitová taška na sedadle auta, nie to ešte notebook, kabelka alebo peňaženka.

"Aj keď opúšťate vozidlo len na malú chvíľu, vezmite si svoje cennosti so sebou a presvedčte sa či ste riadne zamkli auto. Ak si ich so sebou neberiete, uložte ich aspoň na miesto kde ich nie je vidieť, nech nepriťahujú zvedavé oči ľudí. V aute by ste si nemali odkladať ani technický preukaz či iné doklady. Je na nich množstvo údajov, ktoré sa v nesprávnych rukách dajú ľahko zneužiť," radí hovorca.

Ak parkujete mimo domu, nikdy neparkujte auto na opustenom mieste.

"I keď po opustení vozidla v ňom nenecháte žiadne cennosti, nemali by ste zabudnúť uzamknúť všetky dvere. Okná by mali byť vytiahnuté smerom hore a uzatvorené strešné okno. Zvukový alarm síce samotnej krádeži nezabráni, môže Vás však upozorniť na nedovolenú manipuláciu s Vaším automobilom," dodal Džobanik.

Ak predsa len nájdete svoje auto násilne otvorené, alebo niečo z neho bolo ukradnuté, ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom čísle 158.