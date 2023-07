Vyzeralo to ako zrážka auta s lietadlom. Nakoniec bolo všetko inak

Nehoda dopadla bez zranení.

PREŠOV. Auto sa zrazilo s lietadlom. Takto to na prvý pohľad vyzeralo na výpadovke z Prešova smerom na Vranov nad Topľou.

Aj takéto informácie sa šírili internetom o nehode, ktorá sa stala v pondelok večer blízko letiska.

Tieto informácie sa napokon nepotvrdili.

Cestu zatarasil „tranďák“

Nešlo o lietadlo, ale o transportný vozík na bezmotorový vetroň Cirrus.

„Bol prázdny. Ako sú vozíky na lode, surfy a podobne, tak je aj transportný vozík na bezmotorové lietadlo zvaný tranďák,“ hovorí Jozef Pavlinský, ktorý vozík ťahal a chcel odbočiť smerom na letisko.

Od hangáru bol možno 50 metrov. Spomalil, dal smerovku, no vtom z ľavého pruhu prešlo auto do pravého.

Jeho šofér si vozík všimol neskoro, chcel sa vrátiť do ľavého pruhu, no tam narazil do auta a následne do vozíka.

„Otočilo ma o zhruba 90 stupňov,“ opisuje nehodu Pavlinský, ktorý už bol blízko brány, takže ho neobilo o plechový plot, ktorý obkolesuje letisko.

„Traňďák“ je zničený, rovnako aj osobné auto, ktoré doň narazilo.

Šťastie v nešťastí

