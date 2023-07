Kostol, pastoračné centrum, priestor na kultúru. Čo stavajú v strede Šidlovca

Sľubujú amfiteáter, kino a koncerty.

PREŠOV. V strede prešovskej štvrte Šidlovec vyrastá nový objekt. Stojí na pozemku Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove.

Už začiatkom deväťdesiatych rokov sa uvažovalo, že by tam mohol byť nový kostol. V tom čase postavili v Prešove chrámy na sídliskách III a Sekčov.

Myšlienku výstavby cirkevnej stavby oprášil pred dvomi rokmi dekan farnosti Jozef Dronzek.

Podľa jeho slov z potrieb Šidlovčanov vyplynulo, že postaviť iba kostol by bolo krátkozraké.

„Takže sme sa posunuli do roviny, že chceme urobiť pastoračné centrum, ktoré bude slúžiť všetkým ľuďom z lokality, nielen veriacim. Malo by to byť srdce Šidlovca, ako to nazývame,“ povedal pred dvomi rokmi pre Korzár.

So stavbou začala farnosť a občianske združenie Srdce Šidlovca presne pred rokom.

Základný kameň posvätil pápež František počas svojej návštevy Slovenska v roku 2021.

Dnes je sakrálny objekt patriaci pod centrálnu prešovskú farnosť sv. Mikuláša pod strechou. Hotový má byť do dvoch rokov.

Arcibiskup: Bližšie k ľuďom

Na kontrolnom dni nechýbal na stavbe ani košický arcibiskup-metropolita Bernard Bober.

„Zamýšľali sme sa nad Šidlovcom už dávnejšie, pretože všetky sídliská v Prešove už majú svoje farnosti,“ povedal pre Korzár arcibiskup.

Nad tým, že by na Šidlovci vznikla samostatná farnosť, neuvažovali.

„Skôr do toho prostredia vniknúť, položiť svoju nohu a pomôcť týmto ľuďom. Žijú tu starší i mladší. Cirkev ide medzi ľudí, žije medzi ľuďmi. Preto chceme ponúknuť nielen cirkevné služby, ale aj sociálne, náukové, metodické. Myslím, že to bude aj priestor na stretávanie sa,“ uviedol Bober.

Pastoračné centrum a Kostol Božieho milosrdenstva majú slúžiť všetkým, nielen veriacim.

„Ponuka bude z našej strany bohatšia. Vzniká tu niečo, čo tu doposiaľ nebolo. Uvidíme, ako to ľudia prijmú. Istotne to nebude hurá systém, že tu ľudia nabehnú na písknutie, bude to tichá a poctivá práca všetkých zainteresovaných,“ dodal.

Župa podporuje pastoračné centrá

Investorom stavby je cirkev, prispeli na ňu hlavne dobrovoľníci.

Projekt podporil aj Prešovský samosprávny kraj. Cez tri výzvy naň v tomto roku poskytol sumu 16 500 eur.

