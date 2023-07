Okružná križovatka je zatiaľ len na papieri. Ľuďom dochádza trpezlivosť

Vo Vranove nad Topľou zablokovali vjazd do mesta.

VRANOV NAD TOPĽOU. "Potrebujeme novú križovatku, postavte nám ju," odkázali Vranovčania štátu na štvrtkovom popoludňajšom proteste.

Na hodinu, od štrnástej do pätnástej, pomalým prechádzaním po priechode pre chodcov v prítomnosti polície blokovali hlavný ťah do mesta.

V pravidelných intervaloch však púšťali v oboch smeroch vodičov. Nie všetci sa s protestom za urýchlenie procesu komplexnej prestavby križovatky na kruhový objazd stotožnili.

Robíme to aj pre vás, napísali Vranovčania na transparenty.

Tri kolízne body

„Na vstupe do mesta smerom od Prešova sú tri hlavné kolízne body: most cez Topľu, svetelná križovatka pri obchodnom dome a železničné priecestie. Ohrozujú činnosť mesta v jeho každodennom živote,“ hovorí primátor Vranova Ján Ragan (nezávislý).

Zaspomínal si na povodňový rok 2010, kedy hrozilo, že sa rieka Topľa preleje cez most a zatopí okolie.

„Znemožnilo by to vstup do mesta. Vtedy niektoré záchranné zložky parkovali vozidlá pred vstupom do mesta, aby boli okamžite k dispozícii pre obce v okrese.“

Autá sa valia bez prestania

Ragan upozorňuje na to, že cesta prvej triedy, ktorej správcom je Slovenská správa ciest, je veľmi frekventovaná.

„Odhadujeme, že po nej denne prejde približne 30-tisíc vozidiel. Žiada sa také riešenie križovatky, aby premávka bola plynulá, prejazdná a bezpečná nielen pre Vranovčanov, ale aj obyvateľov regiónu,“ dodáva.

Starosta Sečovskej Polianky Michal Urban (nezávislý) absolvuje cestu do okresného mesta neraz aj viackrát denne.

„Asi pred rokom polícia skúšala manuálne riadiť križovatku. Trvalo to pár mesiacov, neosvedčilo sa to. Nedokáže ju „ukočírovať“ ani polícia, ani semafory. Jednoznačne si vyžaduje rekonštrukciu.“

Tvoria sa kolóny, chodci sa boja prejsť cez cestu

Najhoršia situácia je v ranných a popoludňajších hodinách.

