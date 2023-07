Chlapcovi podávali infúziu v čakárni na stoličkách. Nedôstojné, hovorí zdravotníčka

Išlo o individuálne zlyhanie, tvrdí nemocnica.

Chlapcovi podávali infúziu v čakárni. (Zdroj: FB/ Only in Vranov)

VRANOV NAD TOPĽOU. Na sociálnej sieti sa objavila fotografia chlapca, ktorému podávali infúziu v čakárni na stoličkách. Situácia sa odohrala v nemocnici vo Vranove nad Topľou pred niekoľkými dňami.

Zariadenie patrí do súkromnej siete nemocníc Svet zdravia a polikliník Pro Care. Z nemocnice sa za to ospravedlnili a vysvetlili, že išlo o individuálne zlyhanie.

„Žiaľ, vplyvom viacerých okolností, vysokého náporu detských pacientov, ako aj samotnej diagnózy, naši zdravotníci nesprávne manažovali zdravotnú starostlivosť a nevhodne vyhodnotili situáciu,“ vysvetlil hovorca siete Tomáš Kráľ.

Personál k takému kroku pristúpil kvôli obmedzeným priestorovým možnostiam.

Vedenie nemocnice uviedlo, že prijalo potrebné opatrenia, aby sa to už neopakovalo.

Na detskom oddelení vytvorili priestor s lôžkom, ktorý je vyčlenený špeciálne pre podávanie infúzií v prípadoch, ak sú ostatné izby pre pacientov obsadené.

Pôsobí to stresujúco

Zdravotná sestra a prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová hovorí, že je jej veľmi ľúto, keď takéto fotografie vidí.

"V rámci práv dieťaťa by sa mali vytvárať také podmienky, ktoré nie sú stresujúce,“ vysvetľuje.

V takýchto prípadoch musí nemocnica podľa nej vytvoriť podmienky, či už dostatok prenosných lôžok alebo náhradné lôžka. „Je to naozaj nedôstojné a pôsobí to dosť stresujúco aj na iných rodičov a na verejnosť,“ konštatuje Lévyová.

Dodáva, že je tiež všeobecne nutné vziať do úvahy zdravotný stav dieťaťa, a teda či bolo potrebné to takýmto spôsobom riešiť hneď priamo na mieste.

Samotná nemocnica tento postup odôvodňovala aj zdravotným stavom chlapca. Lévyová hovorí, že by to bolo prípustné, keby išlo o akútne podanie pomoci, prípadne keby mal pacient epileptický záchvat a jeho premiestňovanie by bolo zložité.

Pripomína, že v prípade, ak ide o život ohrozujúci stav, ktorý by sa mohol rapídne zhoršiť pri prekladaní pacienta, je povinnosťou zdravotníckych pracovníkov poskytnúť urgentne prvú pomoc čo najrýchlejšie, takisto fixovať žilu.

„Až potom sa uvažuje o preklade. Aj záchranári mnohokrát resuscitujú či stabilizujú polohu pacientov priamo na ulici,“ opisuje.

Ako to riešiť

