Aktivisti chcú búrať stavbu rodiny starostu. Primátorovi sa Capko nepáči, no povolili to

Stavebník reaguje, že kritike nerozumie.

PREŠOV. Stolnotenisovú halu na Mukačevskej ulici na prešovskom Sídlisku III rekonštruujú.

Známy „pingpongáč“, v ktorom boli bedmintový kurt, squash, stolný tenis, tenisové kurty či pohostinstvo U capka, bolo zatvorené od čias covidu.

V minulosti sa tiež uvažovalo, že by na tomto mieste mohlo vyrásť Národné bedmintonové centrum, neskôr sa v tejto súvislosti spomínala ZŠ Bernolákova.

Bolo to ešte za prvej Ficovej vlády, ktorá však projekt nepodporila a peniaze neposkytla.

Následne bol objekt stolnotenisovej haly na Mukačevskej ulici na predaj. Kúpila ho súkromná spoločnosť DVD group.

Prevádzky v objekte skončili s príchodom pandémie koronavírusu, firma sa dva roky snaží o jeho opravu.

Má vydané povolenia na pozemnú stavbu Multifunkčné športové centrum Capko, Mukačevská 59 v Prešove.

Čo tvrdia aktivisti

Táto stavba sa stala terčom kritiky aktivistov z občianskeho združenia Náš Prešov.

„Ľudia nás upozornili na to, že sa im nepozdáva táto stavba. Tak sme sa pozreli na stavebné povolenie a zistili sme, že niektoré veci nekorešpondujú,“ tvrdí člen združenia Ján Benko.

Podľa jeho slov má stavba povolenie len na budovu a nie na prístavbu.

„Pravdepodobne nebola súčasťou projektu a povolenia,“ tvrdí.

Náš Prešov vyzval mesto na stavebný dozor, no radnica podľa aktivistov nekoná.

Benko upozornil aj na to, že stolnotenisová hala sa nachádza v biokoridore Torysy.

„To znamená, že to slúži na jednej strane na ochranu špecifickej fauny a flóry a na druhej strane je to záplavová zóna pre prípad, že by sa vyliala voda. Na to sú presné pravidlá, koľko percent plochy môže byť zastavanej,“ hovorí Benko.

Aktivista tvrdí, že úradníci mesta robia nadprácu namiesto volených zástupcov.

Ukazujú na Kapraľa, ten si ťuká na čelo

Benko tvrdí, že ho šokovalo, keď zistil, že „investorom je starosta obce pri Domaši, ktorý vo svojom okolí veľmi bojuje za práva a v inom meste ich potom porušuje“.

Dotyčným investorom má byť starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ (nezávislý).

Aktivistom odkázal, nech sa pozrú na stavebné povolenie, list vlastníctva či obchodný register.

Majiteľom nehnuteľnosti nie je ani stavebníkom.

Budova patrí firme jeho rodičov a zodpovedným za stavbu je Kapraľov brat Matej.

M. Kapraľ: Všetko je v súlade

Ten nad kritikou aktivistov krúti hlavou.

