Dcéra firmy z Budapešti kúpila na Slovensku ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku

Stojí priamo v historickom centre mesta.

BARDEJOV. Keď sa na obdĺžnikovom Radničnom námestí postavíte chrbtom k Mestskej radnici, po ľavej ruke máte Baziliku minor sv. Egídia a pred vami stojí rad meštianskych domov rôznych farieb.

Je ich 46 a námestie obkolesujú z troch strán. Majú typicky úzke priečelia, sú dvojpodlažné s vysokou sedlovou strechou a štítom orientovaným do námestia.

Spájajú sa s nemeckými obchodníkmi, ktorí do Bardejova prišli zo Sliezska začiatkom 13. storočia.

V období renesancie boli prestavané na prepychové, pribudla aj bohatá dekorácia fasád. Mnohé z domov si zachovali svoju pôvodnú dispozíciu z čias druhej polovice 15. storočia.

Historické jadro Bardejova je spolu s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

U väčšiny domov na námestí, najmä spodné podlažia, slúžia na obchodné účely.

Tak to je aj pri nárožnej ružovej budove, ktorej predná časť zasahuje do historického námestia a bočná do Poštovej ulice.

Dlhé roky v nej v prenajatých priestoroch sídlila OTP banka. Jej názov bol aj nad vstupnými dverami na fasáde budovy. Dnes po ňom ostali len vyblednuté stopy.

V srdci Bardejova

Od marca tohto roku má nehnuteľnosť - národná kultúrna pamiatka - nového majiteľa.

Je ním spoločnosť Manevi SK z Dunajskej Stredy.

Tá bola založená ako stopercentná dcérska firma maďarskej eseročky Manevi, ktorá sídli neďaleko národného parlamentu v Budapešti.

V súčasnosti je jediným spoločníkom Manevi SK tiež budapeštianska bývalá štátna firma Comitatus-Energia, ktorá však rovnako ako Manevi patrí tej istej maďarskej Nadácii na zachovanie nehnuteľného dedičstva v strednej Európe.

Investigatívne centrum Jána Kuciaka upozornilo, že práve Manevi hrá dôležitú úlohu v skupovaní zahraničných nehnuteľností v prospech Maďarskej republiky, pričom spomínaná nadácia a jej firmy sú pod kontrolou kuratória, ktorého členovia sú blízki vládnej strane Fidesz premiéra Viktora Orbána.

Susedné bardejovské prevádzky o novom majiteľovi historickej nehnuteľnosti veľa nevedia.

V okne je stále vyvesená informácia o tom, že pobočku OTP banky koncom marca 2021 presťahovali do priestorov ČSOB. Od októbra toho istého roku sa bývalá OTP banka spojila s ČSOB.

Na okne je nalepený oznam, že priestory sú na dlhodobý prenájom. Na webe ich ponúka realitná kancelária.

„Prenájom obchodných, kancelárskych priestorov a priestoru pre gastro, bar v srdci Bardejova, “ charakterizuje ich s tým, že ide o exkluzívne obchodné priestory v historickej budove v najfrekventovanejšej časti centra.



Budova má podľa inzerátu reprezentatívny charakter, je v dobrom technickom stave a možno v nej vytvoriť veľký otvorený priestor, takzvaný open space.

Cenu prenájmu možno uzavrieť dohodou.

Keď sme sa o nehnuteľnosť zaujímali ako zákazník, realitný maklér potvrdil, že vlastníkom je Manevi SK.

Predošlý vlastník

Predošlým majiteľom domu bola spoločnosť OTP Real Slovensko, s. r. o.

Jej zakladateľom bola jedna z najvýznamnejších developerských spoločností na maďarskom trhu OTP Ingatlan Zrt.

Ako člen skupiny OTP spolupracovala so slovenskou dcérou najväčšej maďarskej komerčnej banky - OTP Bankou Slovensko, a. s.

Realizovala pre ňu prevádzku a správu nehnuteľností i výstavbu nových pobočiek prostredníctvom dcérskej spoločnosti OTP Buildings, s. r. o.

Nástupníckou firmou OTP Real Slovensko sa stala práve spoločnosť OTP Buildings, ktorá sa teraz volá Admirent 4, s. r. o.

Tá prevzala aj nehnuteľnosti vrátane bardejovského meštianskeho domu.

Firma má sídlo v Bratislave a jej konateľom je Ivan Roháč je z Humenného, ktorého rodina je aj spolumajiteľom Admirentu 4.

Korzár ho kontaktoval počas dovolenky, odpovede nám prisľúbil po návrate z nej.

Hľadajú aj na internete

Manevi SK zastupuje na Slovensku jej prokurista Tibor Rigó z Dunajskej Stredy.

Manevi SK kúpila aj nárožnú budovu v tesnej blízkosti Dómu sv. Alžbety v Košiciach, hrad a kaštieľ vo Veľkom Kamenci v Trebišovskom okrese, dva meštianske domy na námestiach v Levoči a v Kežmarku a renesančný kaštieľ v Betlanovciach, taktiež na Spiši.

