Mestská komisia síce rokuje verejne, ale s podmienkami. Študent zostal za dverami

Riešili protest prokurátora, počkal si.

PREŠOV. Komisia pre školstvo a šport prerokovala protest prokurátora k poplatkom za materské školy v Prešove.

Okrem toho sa na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí venovala novému návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zasadnutia komisií mestského zastupiteľstva v Prešove sú verejné.

Na mimoriadne rokovanie prišiel ako pozorovateľ aj študent práva.

Do vnútra sa však nedostal len tak ľahko.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Primátor už dostal protest. Vrátia rodičom peniaze, ktoré napadol prokurátor? Čítajte

Musel si počkať

Prešovčan Filip Bosák je štvrták na právnickej fakulte v Bratislave.

Na zasadnutie išiel z akademických dôvodov.

Bol zvedavý na to, ako postupuje komisia v takýchto prípadoch.

„K týmto veciam sa viete teoreticky dostať, ale chcel som byť pri tom, ako sa to rieši prakticky. Bolo to pre mňa zaujímavé na prepojenie teórie a praxe. Išlo mi o tie technikálie, ako riešia paragrafové znenia článkov VZN, ako celý proces prebieha,“ hovorí Bosák, ktorý sa napokon dnu dostal.

Ale po poldruha hodine čakania.

„Bolo mi vysvetlené, prečo nastala táto situácia. Za predpokladu, že by som sa ozval skôr, povedal, že som tam čisto z akademického dôvodu a neprerušoval ich diskusiu, tak by to asi nebol problém,“ uviedol vysokoškolák.

Okrem neho čakala pred dverami aj pracovníčka centra voľného času a televízia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zvýšené poplatky za škôlky v lete sú protizákonné, tvrdí prokurátor. Podal protest Čítajte

Krajňák: Bolo to nedorozumenie

Podľa Bosáka vyšiel na chodbu jeden z poslancov, ktorý hovoril, že budú môcť prísť až na diskusiu.

Neskôr prišiel aj podpredseda komisie, viceprimátor Peter Krajňák (Modrí, Most-Híd), s ktorým si to vysvetlili.

„Komisia bola verejná, ale každý by sa mal slušne nahlásiť. O študentovi sme nevedeli, lebo to bolo v zasadačke na sociálnom odbore. Myslím si, že išlo o nedorozumenie,“ povedal viceprimátor Krajňák.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rodičia škôlkarov v Prešove zaplatia v lete oveľa viac. Rezort hovorí o diskriminácii Čítajte

Andraščíková: Prišli bez ohlásenia

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 19:50 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa