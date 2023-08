Cestu zaplavuje po každom daždi. Oprava stála pre majiteľov pozemkov, mesto avizuje posun

Rokovania napredujú, tvrdí radnica.

PREŠOV. Je to stále rovnaké. Situácia v prešovskej časti Kúty sa opakuje po každom významnejšom daždi.

Cesta je zaliata a neprejazdná.

Pri nedávnom daždi mali znova výjazd na Kúty príslušníci Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) mesta Prešov.

Výjazd dobrovoľných hasičov

„Po búrke opätovne došlo k zatopeniu cesty v časti Kúty. Na odčerpanie vody bolo použité veľkokapacitné čerpadlo PH-2500 a ponorné kalové čerpadlo Mast Pumpen. K zatopeniu cesty dochádza pravidelne po každom väčšom daždi. Dažďom dochádza aj k odplavovaniu zeminy a môže sa časom stať, že ploty na ďalších pozemkoch stratia stabilitu a dôjde k ich zrúteniu,“ informoval DHZ pred týždňom.

Tento víkend sa po daždi situácia zopakovala.

„Je to nekonečný príbeh,“ hovorí veliteľ DHZ Branislav Obal.

Podľa jeho slov mávajú dobrovoľní hasiči výjazdy na Kúty pravidelne.

Riešením by bola rekonštrukcia cesty, ktorú však podľa neho blokuje jeden z vlastníkov pozemku.

„Namiesto toho to stojí nemalé finančné prostriedky a čas ľudí, ktorí tam idú nezištne a zadarmo od svojich rodín, na úkor voľného času,“ dodáva Obal.

Vôľa a peniaze nestačili

Tento problém nie je nový.

V diskusii k nemu sa k nemu na sociálnej sieti vyjadrila aj bývalá primátorka Andrea Turčanová (KDH).

„Je to tam strašné, x rokov sme sa to snažili vyriešiť. Najprv nikto nechcel ísť do rekonštrukcie pre úzku cestu, nakoniec sa podarilo spracovať projekt, schváliť v zastupiteľstve financie (380 000 eur), dohodnúť sa s väčšinou drobných vlastníkov a ostalo to na nedohode s väčšinovým majiteľom pozemku, ktorý aj problém spôsobil,“ konštatovala.

