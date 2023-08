Privádzač Grófske je pri výstavbe R4 nevyhnutný, upozorňuje kraj, mesto i aktivisti

Neráta sa s ním ani v druhej etape.

PREŠOV, NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ. Prešovský samosprávny kraj (PSK), mesto Prešov i aktivisti chcú, aby ministerstvo dopravy zaradilo do prípravy a realizácie privádzač Grófske za obcou Nižná Šebastová.

Spoločne upozorňujú na to, že výstavba privádzača je nevyhnutná pri budovaní druhej etapy obchvatu mesta Prešov a mala by byť vyvolanou investíciou štátu. Dôležitý úsek cesty napojený na R4 môže pomôcť miestnym obyvateľom i potenciálnym investorom. Informovala o tom prostredníctvom tlačovej správy hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

S privádzačom sa v druhej etape neráta

Privádzač, ktorý by mal spojiť mestskú časť Nižná Šebastová s rýchlostnou cestou R4, nie je zaradený medzi stavebné objekty pripravovanej druhej etapy severného obchvatu, ktorá má po úspešnom výbere dodávateľa blízko k samotnej realizácii.

„Privádzač Grófske, ktorý by mal byť medzi rýchlostnou cestou R4 a cestou I. triedy I/18, by jednoznačne prispel k zvýšeniu atraktivity pre plánovaný priemyselný park Grófske. Takisto by výrazne odbremenil cesty III. triedy obcí Nižná Šebastová a Fintice od prejazdu ťažkej techniky, ktoré primárne majú slúžiť miestnym obyvateľom,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský (KDH).

Podľa jeho slov práve chýbajúca nadradená cestná infraštruktúra sústavne poškodzuje krajské cesty, čo je pre kraj i jeho finančné možnosti neúnosné.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zo stavby R4 štát vynechal dôležitý privádzač. Stál by len zlomok nákladov Čítajte

Aktivisti: Zhorší sa kvalita bývania, narastú emisie

Výstavba rýchlostnej cesty R4 má pomôcť priniesť do regiónu ďalšieho významného investora. Bez privádzača Grófske sa však môže podľa aktivistov výrazne zhoršiť kvalita bývania, bezpečnosti, upozorňujú tiež na možný nárast emisií a hlukovú záťaž pre obyvateľov tejto časti mesta.

Podľa primátora mesta Prešov Františka Oľhu (Šanca) pritom môže privádzač priniesť aj nové riešenie pomerne komplikovanej križovatky na vjazde do Prešova v smere od Kapušian, ktoré by rovnako zlepšilo dopravnú situáciu v danom úseku.

Kraj, mesto i aktivisti preto apelujú na ministerstvo dopravy, aby prehodnotilo začatie prípravy tejto cesty či už vo forme účelovej, alebo obslužnej komunikácie k stavenisku, ktorá by mohla byť neskôr stavebne upravená na cestu prioritne s parametrami cesty I. triedy.

„Snahou samospráv i nášho občianskeho združenia je, aby sa druhá etapa severného obchvatu mesta Prešov a privádzača Grófske realizovali spoločne. Hoci to nebolo v investičnom pláne ministerstva, ani Národnej diaľničnej spoločnosti, túto výstavbu považujeme za dôležitú aj z pohľadu funkčnosti tejto spojnice, prepojenia s priemyselným parkom i mestských častí a sídlisk,“ doplnil za občianske združenie Náš Prešov René Polačok.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prešovčanom urobia obchvat, na ktorý sa nedostanú Čítajte

Tranzitná doprava mimo mesto

Prešovský samosprávny kraj chce zlepšiť dopravu v krajskom meste aj prípravou projektového zámeru vybudovania juhovýchodného obchvatu mesta Prešov.

Prepojiť by sa tak mala cesta I/18 a diaľnica D1 v smere na Košice mimo intravilán mesta.

Po dokončení severného a juhovýchodného obchvatu mesta Prešov by vzniklo vytvorenie vonkajšieho okruhu dopravných ciest, ktoré by úplne vyviedli tranzitnú dopravu mimo obytné územia.

Kraj chce túto stavbu financovať s pomocou európskych zdrojov.