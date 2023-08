Ako veštica obrala účtovníčku? Obžalovaný v tom nebol sám, svedkovia začali rozprávať

Vo výpovediach sú rozpory.

PREŠOV. V procese s „vešticou Nely“, ktorej posielala bývalá účtovníčka obce Šarišské Michaľany Zuzana C. státisíce eur, sa vyskytli nové zvraty.

Účtovníčka obce v okrese Sabinov poslala stovkami nelegálnych prevodov z obecných peňazí na cudzie účty zhruba milión tristotisíc eur, plus ďalších vyše stotisíc z účtu obce Ostrovany (okres Prešov), kde pôsobila ako hlavná kontrolórka.

Zuzana C. sa k skutku priznala, trestné zastavenie za spreneveru bolo voči nej zastavené pre jej nepríčetnosť.

Peniaze mali ísť za veštecké služby, ktoré od Zuzany C. vylákal niekto, kto sa vydával za vešticu Nely a jej pobočníkov.

V tejto veci bol z trestného činu podvodu obžalovaný 49-ročný recidivista Andrej Semely z Myjavy.

Pätnásťnásobný recidivista

Ide o známu postavu kopaničiarskeho kriminálneho sveta, Semely bol v minulosti 15-krát súdne trestaný.

V Trenčíne ho súdili za to, že pred dvomi rokmi polial svoju záhradnú chatku benzínom a zapálil ju. Podľa pôvodnej obžaloby chcel takto zavraždiť svoju priateľku Simonu.

Okresný súd skutok preklasifikoval na ublíženie na zdraví v štádiu pokusu a vymeral mu trest na 7 a pol roka.

Semely tvrdil, že je nevinný a odvolal sa.

Ako informovali viaceré médiá, Krajský súd v Trenčíne napokon jeho trest sprísnil.

Za pokus o vraždu ho právoplatne odsúdil na 21 rokov a 8 mesiacov.

Jediný obžalovaný

Okresný súd Prešov aktuálne rieši prípad podvodu, z ktorého je Andrej Semely obžalovaný.

Prokurátor tvrdí, že vylákal peniaze od účtovníčky zo Šarišských Michalian.

Z doterajšieho priebehu procesu vyplynulo, že ak to aj bol on, kto skutok spáchal, nebol jediný, aj keď je jediným obžalovaným.

Sám účet v banke nemal a peniaze od účtovníčky si nechával posielať k iným ľuďom. Prichádzali mu aj v čase, keď bol vo väzbe.

Momentálne je Semely vo výkone trestu odňatia slobody.

Už na začiatku procesu dal súhlas s hlavným pojednávaním v jeho neprítomnosti a kým ho priamo nepredvolajú, na súd do Prešova nechodí.

Nebol sám

Svedkovia sa súdu až doteraz vyhýbali.

Situácia sa zmenila v lete. Zadržala a predviedla ich polícia.

Senát okresného súdu na čele s predsedom Borisom Vittekom ich tak mohol vypočuť.

Jeden z nich sa priznal, že sa na skutku podieľal.

„Priznal sa, že celé to riešil on, chodil za tými ľuďmi, vyberal peniaze a on veštil. Nejako sa potom dohodli s mojím klientom, že to povedia naňho. Mám za to, že môj klient je v tom nevinne, ako sme tvrdili od začiatku, a celé toto obvinenie padlo naňho,“ uviedla Semelyho obhajkyňa Soňa Jacková.

Touto osobou bol Ľubomír H., ktorý je zatiaľ stále v procesnom postavení svedka.

Pred senátom vypovedala aj jeho partnerka Darina V. Tiež bola jednou z tých, ktorým chodili peniaze na účty.

Osudové stretnutie vo vestibule

Tieto mená hrali dôležitú rolu pri výsluchu ďalšej svedkyne Kataríny N. z Komjatíc (okres Nové Zámky), ktorá pred súdom vypovedala v utorok.

Dostavila sa dobrovoľne.

Vypovedala, že s obžalovaným sa zoznámila v septembri 2018, keď pracovala v bratislavskom domove seniorov.

Semely tam podľa nej navštevoval dve klientky a s ňou sa dal do reči vo vestibule. Sťažoval sa jej na bolesti kolien.

„Asi na treťom stretnutí sa mi sťažoval, že má finančné problémy, niekoľko exekúcií, zablokovaný účet. A keďže sa chcel zamestnať, potreboval účet, na ktorý by mu chodili peniaze, aby mu ich nestrhával exekútor,“ vypovedala svedkyňa.

„Požiadal ma o používanie môjho účtu. A ja som mu to dala, číslo účtu a k tomu bankomatovú kartu s PIN kódom. Ja som inú bankomatovú kartu nemala. Chodila som si peniaze vyberať priamo do banky,“ pokračovala.

