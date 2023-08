Som filantrop a vyzerám ako blbec, vraví svedkyňa z vešteckej kauzy o dvojitom podvode

Je to organizovaná skupina, tvrdí.

Do Prešova pricestovala Katarína N. ako poškodená svedčiť v procese s obžalovaným Andrejom Semelym. Toho viní prokurátor z podvodu, podľa obžaloby od bývalej účtovníčky obce Šarišské Michaľany (okres Sabinov) Zuzany C. vylákal státisíce eur za domnelé veštecké služby.

Účtovníčke mali jeho služby zabezpečiť šťastný život a návrat muža, namiesto toho jej však spôsobili psychické i finančné problémy. Obec prišla o milión tristotisíc eur, ktoré skončili nevedno kde.

Svedkyňa Katarína N. z Komjatíc (okres Nové Zámky) pred prešovským okresným súdom v utorok vypovedala, ako obžalovanému zverila kartu od svojho účtu a založila mu ešte jeden. Na tieto účty prichádzali peniaze posielané účtovníčkou, ktoré si potom vyberal obžalovaný.

Ako však vyplynulo z výpovede pred súdom, peniaze určené pre Semelyho odvádzala aj na účet patriaci Ľubomírovi H. Aj ten figuruje v kauze ako svedok. Na rovnaký účet posielala Katarína N. peniaze už predtým, keď jej jej vtedajší partner Jakub V. tvrdil, že ich potrebuje na operáciu srdca. Obral ju podľa jej slov o približne stotisíc eur.

„Absolútne mi nenapadlo, že tieto prípady môžu spolu súvisieť,“ vyjadrila sa svedkyňa pre médiá na chodbe prešovského súdu.

Verí, že už to má za sebou. Myslela si, že dva výsluchy na polícii budú stačiť. Pre vysoké splátky za úvery, ktoré si napožičiavala, ostala bez majetku a v januári minulého roka s osobným bankrotom.

V rozhovore sa dočítate: Prečo si myslí, že to bol organizovaný podvod,

kto je jej expartner, ktorý ju oklamal,

ako ju zaprela kamarátka,

čo si dnes myslí o svojom konaní,

prečo uverila obžalovanému,

či jej neboli podozrivé vysoké čiastky na účte,

kde mohli skončiť peniaze zo Šarišských Michalian,

čo hovorí obhajkyňa.

To, že v prípade peňazí pre vášho bývalého priateľa a v prípade peňazí určených pre obžalovaného Semelyho ide o rovnaký účet, ste sa dozvedeli až teraz v súdnej sieni?

Áno. Toho dotyčného pána som nežalovala, lebo je to pre mňa citlivá záležitosť. Som hlavne rada, že to mám z krku, pretože ten pán ma kontaktuje doteraz. Občas mi napíše cez WhatsApp. Pre mňa je to mimoriadne traumatizujúce.

A tento pán Semely, to je ďalšia traumatizujúca skutočnosť. Už sa k tomu nechcem vracať. Dúfam, že týmto sa to definitívne uzavrie.

Obaja vás dokopy obrali o koľko? Semely asi o nič...

Semely o nič, to je jediné pozitívum. Jediné, čo zneužil, boli moje účty. Jeden som si dokonca založila na základe jeho podnetu. To viete.

A ten prvý pán bol ten, ktorý ma obral o veľa, veľa peňazí, ktoré som ani nedokázala splácať. Vyzerá, že to spolu dokonca súvisí.

Spomínali ste, že máte pocit, že ide o organizovanú skupinu.

