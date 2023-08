Deti a mládež sa v Prešove dopravia výhodnejšie. Zmeny nastanú od septembra

Novinku chystajú aj pre dôchodcov.

PREŠOV. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. (DPMP) zavádza od 1. septembra cestovanie pre deti a mládež vo veku od 6 do 18 rokov za symbolickú sumu.

Mestskú hromadnú dopravu (MHD) v prvom tarifnom pásme budú môcť využívať na ročný alebo trojmesačný evidenčný predplatný cestovný lístok v symbolickej hodnote jedno euro.

Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov alebo v obci Ľubotice.

Podpora verejnej dopravy

Od 1. septembra zavádza DPMP dva druhy evidenčných lístkov. Ročný evidenčný 18 v hodnote jedno euro je určený pre občanov Slovenska s trvalým pobytom v meste Prešov, alebo obci Ľubotice, od dovŕšenia 6. roku veku do dovŕšenia 17 rokov.

Trojmesačný evidenčný 18, v rovnakej hodnote jedno euro, je určený pre mládež z Prešova a Ľubotíc od dovŕšenia 17. roku do dovŕšenia 18. roku veku.

„Snahou mesta Prešov je dlhodobo rozširovať a podporovať verejnú dopravu, ako hlavný spôsob prepravy v meste Prešov,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha (Šanca).

Tomuto kroku podľa primátora predchádzali mnohé rokovania a kompletná príprava a analýza zo strany DPMP.

Na sociálnych sieťach sa po zverejnení informácie objavili viaceré otázky najmä na to, prečo symbolické cestovné neplatí aj pre ďalšie obce v druhom tarifnom pásme, ale iba pre mesto Prešov a priľahlú obec Ľubotice, kde pripojenie sa k novému cenovému výmeru schválili obecní poslanci na marcovom zasadnutí.

„Ostatné obsluhované obce by do tejto zmeny Tarify MHD v Prešove boli zahrnuté, ak by s takýmto zámerom súhlasili a znášali by zvýšenie nákladov na takúto službu,“ vysvetlil v komentári DPMP.

Zvládnuť naraz dôchodcov a deti by bolo náročné

Zároveň potvrdil, že v priebehu jesene je plánované zavedenie tohto typu cestovného aj pre občanov nad 62 rokov.

„Je potrebné pochopiť, že z dôvodu administratívnej náročnosti nie je možné vykonať plošné zmeny pre všetkých cestujúcich. Na niečo také by kapacitne nestačili predajne cestovných lístkov a celý administratívny proces. V septembri sa začína školský rok, čo pre naše predajne už samo o sebe znamená vysoký nápor počas prvých septembrových týždňov. Predajne cestovných lístkov budú personálne posilnené, no zvládnuť nápor tisícok detí, študentov a dôchodcov by jednoducho nebolo naraz možné,“ vysvetlil dopravca.

Aktuálne sa zadarmo prepravujú seniori nad 70 rokov a deti do 6 rokov.

Okrem trvalého pobytu musí byť žiadateľ o evidenčný lístok držiteľom čipovej karty DPMP, a.s. alebo iného emitenta zapojeného v systéme TransCard.

Nárok na nový lístok je možné uplatniť si až po ukončení platnosti už zakúpeného predplatného lístka.

„Dopravca nebude predčasne ukončovať platnosť už zakúpených predplatného cestovného lístka a ani nebude vracať jeho zostatkovú hodnotu,“ upozornil v podmienkach dopravný podnik.