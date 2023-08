Odišiel z kúpeľov, domov sa už nevrátil. Dopravnú nehodu neprežil starší vodič

Vrazil do áut, lampy aj stromu.

BARDEJOV. Krátko pred ôsmou večer, došlo na ceste medzi Bardejovskými Kúpeľmi a cestou I. triedy v okrese Bardejov k dopravnej nehode.

Zomrel pri nej 72-ročný vodič.

"Tento muž vychádzal v piatok večer s autom z parkoviska pred jedným z kúpeľných domov a narazil do dvoch zaparkovaných osobných áut. V jazde pokračoval ďalej, no nezvládol riadenie a narazil do stĺpu verejného osvetlenia a potom do stromu. Vodič utrpel pri nehode zranenia, ktorým na mieste podľahol," uviedla polícia na sociálnej sieti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenie.

Presná príčina dopravnej nehody ako aj jej okolnosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

(zdroj: FB Polícia SR - Prešovský kraj)