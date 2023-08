Prešovský colný úrad zhabal a zlikvidoval takmer 834 litrov liehu

Skončil v čističke odpadových vôd.

PREŠOV. Takmer 834 litrov liehovín v rôznych spotrebiteľských baleniach zničil Colný úrad Prešov v čističke odpadových vôd v Petrovanoch pri Prešove.

Ako informovala hovorkyňa Colného úradu Prešov Katarína Bebčáková, liehoviny zaistili pri výkone svojej činnosti.

Časť z nich bola zhabaná v rámci daňového exekučného konania.

Išlo o liehoviny v rôznych spotrebiteľských baleniach.

Celková hodnota likvidovaného tovaru predstavuje 3 467,66 eur.

„Fyzická likvidácia tohto tovaru bola vykonaná pod dohľadom colného úradu na prečerpávacej stanici odpadových vôd, a to vyliatím liehu do prítokového žľabu, následne bol lieh zmiešaný s odpadovou vodou, ktorá sa prečerpáva do čističky odpadových vôd a po prechode technologickou linkou bol následne lieh mikrobiologicky rozložený," popísala likvidáciu hovorkyňa.

Dodala, že spôsob likvidácie bol určený tak, aby bolo zabránené ďalšiemu možnému použitiu liehu s ohľadom na ochranu životného prostredia.