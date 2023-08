Štadión som vzal z patológie a oživil, vraví končiaci konateľ. Nový verí, že termín stihnú

Výstavbu sprevádzajú viaceré komplikácie.

Výstavba prešovského štadióna Futbal Tatran Aréna (FTA) je horúcou témou. Spoločnosť FTA, v ktorej má väčšinový podiel mesto Prešov a menšinový župa, musí dokončiť nový športový stánok v takom termíne, aby sa na ňom v roku 2025 mohol odohrať európsky šampionát do 21 rokov. Naviazaná je na to aj časť peňazí.

Stavebné práce sa začali v júni, medzičasom sa na stavenisku objavili viaceré komplikácie. Čas nepustí, podľa zmluvy má byť FTA hotová do konca roka. Šibeničný termín na to, aby sa stihli majstrovstvá, je jar 2025.

Mesto Prešov bude v stredu schvaľovať balík peňazí na práce, ktoré sa objavili nad rámec pôvodného projektu.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo zmenu zakladateľskej zmluvy spoločnosti, aby rozviazalo ruky jej konateľovi. Zároveň zobralo na vedomie, že konateľ RASTISLAV MOCHNACKÝ sa tohto postu vzdal. Mochnacký stál na čele FTA, s. r. o., od leta 2020, keď na tomto poste vystriedal Artúra Benesa. Ten viedol spoločnosť od jej vzniku v roku 2016, neskôr sa k nemu pridali nominanti mesta Milan Macko a kraja Jozef Cvoliga. Všetci traja sa funkcií vzdali.

Teraz sa vzdal postu konateľa Rastislav Mochnacký, ktorý je zároveň mestským poslancom za KDH. Podľa primátora Prešova Františka Oľhu (Šanca) bolo dôvodom jeho odchodu to, že vykonával túto prácu popri svojom zamestnaní a stavba si vyžaduje „celého človeka“.



Krajské zastupiteľstvo to akceptovalo a dalo návrh, aby valné zhromaždenie menovalo do tejto funkcie nového konateľa. Je ním JÁN HARVAN. Ide o stavebného inžiniera, ktorý doteraz pôsobil v spoločnosti FTA ako projektový manažér. Viac prezradili obaja konatelia, odstupujúci i budúci, v rozhovore.

V dvojrozhovore sa tiež dočítate: prečo odchádza konateľ,

aké sú súčasné problémy na stavbe,

či je ohrozená certifikácia,

kto bude nový konateľ,

na čo pôjdu peniaze navyše,

či sa stihne termín dokončenia.

RASTISLAV MOCHNACKÝ prezradil dôvody odchodu a osvetlil problémy, ktoré momentálne sprevádzajú výstavbu futbalového štadióna FTA.

Vzdali ste sa konateľstva. Aký bol dôvod?

Hlavne to, že keď sa začalo stavať, začal sa nový príbeh. Jednoducho, časová náročnosť je taká, že sa to nedá robiť na kolene, popri zamestnaní. Mám normálne, civilné zamestnanie, kam chodím na osem hodín. Nestíhalo sa to a nedá sa uštvať.

Bol to jediný dôvod?

Ešte jeden dôvod bol, že my konzervatívci ctíme vládu zákona a keďže som v rozpore s etickým kódexom mesta Prešov, že poslanec nesmie byť konateľom, tak to chcem dať do súladu.

Keby nenastali problémy na stavenisku, tiež by ste odstúpili?

