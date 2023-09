Dilino môže byť láskavé oslovenie, obdĺžnik zas kocka. Na vine nie je dieťa, ale jazyk

Lektor: Rómčina mnohé výrazy nepozná.

„Keď sa opýtam ženy, koľko má rokov, odpovie: Mange hin štyridsaťdeväť berš. A pritom sa dá pekne povedať: Mange hin sarandatheeňa berš,” uvádza lektor rómčiny ROMAN EŠTOČÁK príklad, ako sa rómske výrazy zo slovnej zásoby pomaly vytrácajú.

Čiastočne za to môže i dlho chýbajúci systematický rozvoj rómčiny na Slovensku. Napriek prísľubom spred 15 rokov, že sa bude tento jazyk štandardne vyučovať i na školách, je táto prax stále skôr výnimkou.

Roman Eštočák učí rómčinu prevažne tie skupiny ľudí, ktoré s rómskou komunitou prichádzajú do kontaktu a hľadajú pomôcku, ktorá im v praxi pomôže. Okrem jazyka preto študentom približuje aj rozličné vzorce správania, kultúrne rozdiely a špecifiká, s ktorými sa môžu v teréne stretnúť.

„Problémom sú tvary. V rómčine sa aj kosoštvorec či štvorec povie kocka, nemáme na to také špeciálne výrazy. Dieťa aj na obdĺžnik či štvorec povie, že je to kocka, a psychológ musí vedieť, že to nie je preto, lebo nevidí odlišnosť. Len nepozná výrazy na pomenovanie.”

V rozhovore vysvetľuje i to, prečo nadávky v rómčine nie sú takým problémom, prečo si dievča môže myslieť, že jej chlapec vyznáva lásku, keď vraví, že chce mlieko, a ako málo stačí na to, aby sa z nalievania vína stala krádež.

V rozhovore sa dočítate: Ako sa vysporiadal s jazykovými rozdielmi v detstve,

ako prišlo k rozlíšeniu slov Róm a Cigán a prečo by slovo Róm nemali Rómovia odmietať,

akým témam sa venuje na svojich hodinách a čo zvykne jeho študentov prekvapiť,

či vedia Rómovia dobre po rómsky a vďaka čomu sa na Slovensku tento jazyk zachoval,

prečo rómčina ochudobnieva,

aké sú rozdiely medzi slovenčinou a rómčinou a čo od Rómov prebrali,

ako si Rómovia prejavujú úctu a prečo je dôležité dodržiavať prídychové hlásky,

ktoré skupiny obyvateľstva majú záujem o učenie sa rómčiny a aké sú možnosti vzdelávania sa v tomto jazyku na našom území.

​Rómčina je pre vás materinským jazykom, ovládali ste ju skôr ako slovenčinu. V jednom z rozhovorov ste spomínali, že ste sa v škôlke stretli s problémom jazykovej bariéry, keď ste nerozumeli po slovensky a vyučujúce - Nerómky - zas nevedeli po rómsky. Ako ste ako dieťa na túto situáciu reflektovali?

Je pravda, že keď som nastúpil do materskej školy, slovenský jazyk som neovládal a moje sesternice, ktoré slovensky vedeli, mi museli prekladať. To bol, dá sa povedať, môj prvý kontakt s nerómskym prostredím. Teda nie že by som sa dovtedy v nerómskom prostredí nepohyboval, no u nás doma sa hovorilo po rómsky, teda s týmto jazykom som vyrastal a iný som nepoznal.

No dieťa je ako špongia, takže som čerpal veľmi rýchlo a jazyk som sa hneď učil. Na rozdiel od iných detí som mal to šťastie, že sme nevyrastali v klasickej rómskej osade alebo v prostredí, ktoré je izolované. Žili sme v Prešove. No aj napriek tomu tam kontakt so slovenčinou nebol. Moja výhoda bola v tom, že keď sme sa presťahovali na Sídlisko III a začal som mať aj kamarátov Nerómov, slovenčina už šla ako nič.

Myslím si, že tým, čím som si ja prechádzal, si v súčasnosti prechádzajú najmä deti, ktoré odídu do Anglicka a veľmi rýchlo sa učia tamojšiemu jazyku. Horšie sú na tom deti, ktoré žijú v generačnej chudobe a tých podnetov nie je veľmi veľa. U mňa boli podnety z externého prostredia.

Chodievali ste do škôlky a školy ešte za socializmu. Ako vtedy režim riešil jazykové rozdiely medzi Rómami a Nerómami?

Ak sa prehupneme do bývalého režimu, akékoľvek kultúrne prejavy, čo sa týka Rómov, boli zakázané. Neboli podporované festivaly, rómsky jazyk a podobne. Bolo to takzvané riešenie cigánskej otázky, ako Rómov integrovať do spoločnosti. Rómske osady sa rušili a stavali sa nové lokality, obydlia, kde by sa mohli integrovať. Boli tam rôzne snahy.

Ale čo sa týka kultúry a jazyka, 40 rokov sme nemali podporu. Dokonca Rómovia, ktorí boli, povedal by som, na lepšej úrovni alebo integrovaní, pokladali rómsky jazyk za jazyk chudobných alebo niečo, čo je nižšie. Z toho pramení aj komplex menejcennosti. Keď povieme, že som Róm, mnoho Rómov povie: nie, ja som Cigán. Akoby ani nepoznali pôvod a symboliku slova Róm, lebo to je rómsky názov, ako sa my Rómovia medzi sebou nazývame. Pochádza to teda z našej slovnej zásoby.

Odkiaľ vzniklo toto rozlíšenie medzi slovami Róm a Cigán?

Bohužiaľ, so slovom Cigán sme sa stretávali najčastejšie v pejoratívnom význame. Preto prišla rómska inteligencia s tým, že by bolo dobré zaužívať pojem, ktorý by označoval Rómov nie v pejoratívnom význame.

Kedy prišla táto zmena?

Bolo to v roku 1971 v Anglicku, kde rómska inteligencia z 15 alebo 16 krajín prevažne z Európy začala tvoriť niečo, čo je pre nás Rómov spoločné. Bol to prvý celosvetový rómsky kongres a boli tam aj zástupcovia zo Slovenska. Tam si Rómovia prvý raz zvolili hymnu, vlajku a napríklad z gramatiky odňali ypsilon.

Vtedy to boli prvé snahy rómskej inteligencie v Európe dať rómskemu jazyku nejakú štruktúru, gramatiku. Až neskôr s tým prišla pani Milena Hübschmanová, jazykovedkyňa, ktorá postavila základy rómskeho jazyka a gramatiku a vytvorila štruktúru, ktorú sa dnes učíme. A paradoxne, nebola to Rómka. No prišla k Rómom, žila s nimi a zaujímala sa o ich jazyk. Ale to bolo až neskôr, najprv boli tie snahy rómskej inteligencie.

Spomínali ste, že na kongrese boli zástupcovia Rómov z rôznych krajín sveta. Je rómčina v zahraničí iná ako tá slovenská?

Koľko dialektov nájdete na lokálnych úrovniach, či na našom území na Slovensku alebo v rámci celosvetového rozmeru, toľko dialektov nájdete v rómčine. Niektoré sú dosť odlišné, ale archaický základ, tie korene, tam sú.

Samozrejme, sú tam niektoré prevzaté slová z krajiny, v ktorej žijú. Napríklad je slovíčko te irinel, čo znamená písať, a prevzaté slovíčko je te pisinel, ktoré sa v rómskom jazyku udomácnilo.

A keď to majú podobne aj iné krajiny, človek musí poznať slovnú zásobu alebo sa dovtípiť. Ale dá sa povedať, že nie je problém s komunikáciou. Keď som hovoril s Rómami zo Španielska alebo som čítal texty po rómsky, malo to nádych španielčiny, aj v tom, ako bola písaná, ale rozumel som jej.

Čiže vedeli by sme si to predstaviť na príklade slovenčiny a iných slovanských jazykov, ktoré sú síce rozdielne, ale vieme si vzájomne porozumieť?

Áno.

Čo vás viedlo k rozhodnutiu urobiť si štátnicu z rómčiny a pustiť sa do vzdelávania majority?

Jedno obdobie som spolupracoval s Vladom Rafaelom z neziskovej organizácie Eduroma. Vtedy som mu navrhol, že by bolo dobré, keby sme spustili iniciatívu kurzu rómskeho jazyka pre ľudí, ktorí pracujú s rómskou komunitou alebo s deťmi. Vtedy sa to vďaka organizácii začalo a rozbehlo. Neskôr som to začal robiť po svojej linke.

Rómčina má síce svoju kodifikovanú verziu, ale ako ste spomínali, na Slovensku sa hovorí viacerými dialektmi. Tie sú v komunitách neraz používané častejšie ako spisovná verzia jazyka. Čo konkrétne teda zahŕňa vaše vyučovanie? Budú vaši študenti vedieť rozumieť aj dialektom?

Vždy sa pozerám na cieľovú skupinu, či sú to učitelia, právnici, psychológovia a tak ďalej, a podľa toho štruktúrujem i výučbu. Samozrejme, základy o rómskom jazyku dostanú všetci, ale potom sa snažím preberať konkrétne veci, s ktorými sa môžu v teréne stretnúť, či už je to konverzácia alebo ako môže dieťa odpovedať pri diagnostike, ako niečo môže vnímať a podobne.

Nie je to teda len o rómskom jazyku ako takom, ale zhovárame sa aj o vzorcoch správania, o kultúre, tradíciách, pohreboch a rôznych iných veciach. Teda o takom nazeraní na kultúru z toho nášho rómskeho videnia.

Uvediete aj nejaký príklad?

Mnohokrát, keď Rómovia používajú vulgárne výrazy alebo nadávky, tak tomu nedávajú význam nadávky v pravom zmysle slova. Keď chcete niekomu nadávať, vtedy tam ide prípadná mimika tváre, krik. To už viete, že nadáva. Ale pokiaľ niekto zanadáva, pospevuje si, tancuje, ide o bežný prejav, ktorý my Rómovia máme.

Zvyknú sa vaši študenti pri vysvetľovaní kultúry dozvedieť aj niečo, čo ich prekvapí? Alebo pri čom majú takzvaný aha moment?

Napríklad pri tých nadávkach, ale poviem ešte iný príklad. Rómovia majú prezývky. Moji rodičia sa nikdy neoslovovali menom. Mama oslovovala otca dilino, čo je hlupák, a otec mamu dilini. Ale to bola normálna konverzácia, my sme sa nad tým vôbec nepozastavovali. Oni si ani inak nevedeli povedať, mali to tak zaužívané. Mama otcovi nepovedala Miťo ani otec mame Diďa.

