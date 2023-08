Že sa nehanbíš, kričal Dupkala na Oľhu. Debatu poslancov vygradovali platby za škôlky

Školné napadol prokurátor.

PREŠOV. Emotívna debata, plná invektív a politických narážok.

Takto to vyzeralo v stredu na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poslanecký zbor sa zaoberal protestom prokurátora.

Ten samospráve vytkol, že zvýšenie školného v materských školách počas prázdninových mesiacoch, ako je zakotvené vo všeobecne záväznom nariadení, nie je v súlade so zákonom.

Prokurátor znenie predpisu označil za diskriminačné.

Poslanci sa jeho návrhom zaoberali, zároveň schvaľovali nové znenie predpisu o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Damakoš: Prokurátor šliapol vedľa

„Nesúhlasím s pánom prokurátorom z niekoľkých dôvodov,“ povedal poslanec Marián Damankoš (KDH).

„Ak sme stanovili vysoké poplatky, lebo v tom čase nebola známa výška životného minima, tak to treba nazvať takto.“

Pokračoval, že prokurátor namietal, že ide o diskriminačné opatrenie. Zároveň sám tvrdil, že mesto má právo určiť výšku poplatku.

„Nikde nie je napísané, že zriaďovateľ nemá právo výšku poplatku v priebehu roka zmeniť,“ pokračoval Damankoš.

„Pýtam sa, ktorá osoba, v porovnaní s ktorou osobou, je podľa teraz platného všeobecno záväzného nariadenia diskriminovaná v júli? Pre všetkých sú rovnaké,“ namietal poslanec.

Iné by to podľa neho bolo, ak by bola nejaká skupina znevýhodnená.

Upozornil tiež na to, že nariadenie platí roky, iba sa v ňom aktualizovali čísla.

„Prečo nikoho netrápilo znenie všeobecno záväzného nariadenia pred rokom, dvoma, piatimi, ôsmimi rokmi?“

Podľa Damankoša školský zákon pamätá aj na to, že pokiaľ si niekto nemôže dovoliť zaplatiť zvýšený poplatok, požiada zriaďovateľa o odpustenie poplatkov.

„Osobne si myslím, že pán prokurátor trošku stúpil vedľa,“ konštatoval Damankoš a dodal, že prijatie nového nariadenia bude pre mesto znamenať mínus v rozpočte.

„Dupkala to hovoril,“ hovoril Dupkala

„Ja si, naopak, stanovisko prokurátora ctím. Tieto stanoviská jasne potvrdili to, čo tu poslanec Dupkala hovoril,“ hovoril o sebe v tretej osobe nezávislý poslanec Rudolf Dupkala.

Podľa neho by táto debata nevznikla, „keby sme od začiatku rešpektovali zákon“, čo sa podľa neho nestalo.

„Principiálne súhlasím s poslancom Damankošom, ale môj osobný záver je iný a navrhujem, aby sme vyhoveli protestu prokurátora,“ konštatoval Martin Ďurišin (Šanca).

Podľa neho bol pôvodný zámer predpisu proklientský, aby rodič platil len za tie dni, kedy dieťa reálne cez prázdniny škôlku navštevuje.

„Bohužiaľ, musíme pristúpiť na podmienku a vyberať aj cez prázdniny celomesačný poplatok,“ podotkol.

