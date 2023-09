Vyrába najkvalitnejší tmavý med na svete. Zistiť, ktorý je dobrý, nie je ľahké, vraví

Včely ho zakaždým pichnú.

Včelári z celého sveta každý rok v januári posielajú vzorky svojho minuloročného medu do Centra na výskum včiel v Spojených štátoch.

Po viac ako polročnom testovaní ocenili porotcovia včeliu farmu rodiny Voľanských hneď dvoma zlatými medailami. Ako prvá farma v 12-ročnej histórii súťaže zvíťazila naraz v dvoch kategóriách.

„Včely potrebujú mierne počasie, nie príliš veľkú rodinu a veľa starostlivosti,“ hovorí pre Korzár MARTIN VOĽANSKÝ (29). Spolu s manželkou, mamou, otcom, strýkom a ďalšími pracovníkmi tvoria včelársku farmu Medar.

V rozhovore sa dočítate: Čo vplýva na kvalitu medu,

či je redší med slabší,

ako rozpoznať dobrý med,

prečo kupujú pozemky z pohľadu včiel,

čo obnáša starostlivosť o úle.

V akých kategóriách ste zvíťazili?

Medovicové medy a zmiešané lesné medy. Sú svetlejšie a tmavšie medy. My sme unikátni v tmavých medoch. Aj svetlé máme skvelé, ale vo svetovej konkurencii nás v svetlejších medoch niektorí predbehli. Napríklad agátové medy sú na južnom Slovensku vo vyššej kvalite ako u nás.

Aké iné medy ešte robíte?

Veľmi to závisí od obdobia. Nie každý rok sa urodí každý druh medu. Niekedy máme širšiu ponuku, niekedy užšiu.

Tento rok bol veľmi slabý, takže sa ešte dopredávajú zásoby z minulého roka.

Myslím, že teraz máme v ponuke medovicové medy, jedľovú medovicu, bardejovský med, lipový, kvetový, zmiešaný lesný, agátový a javorový med.

Med veľmi dlho vydrží, keď je správne uskladnený. Čiže je v podstate jedno, či predávate tohoročný alebo minuloročný?

Áno. Pri nízkej teplote v tmavých miestnostiach vo vzduchotesnej nádobe nie je problém s uskladnením aj roky a nič mu to neuberá na kvalite.

Medy priebežne stále testujeme v laboratóriách. Skúmame obsah vody, či sa nezmenili vlastnosti medu, atď.

Čo všetko vplýva na kvalitu medu?

Počasie, prostredie okolo úľov, sila a zdravotný stav včiel.

Aké počasie vyhovuje včelám?

Nie príliš horúco ani príliš zima, potrebujú aj vlhkosť, ale nie silné búrky. Príjemné sparné počasie, dusno s večerným dažďom a cez deň teplo, ale nie príliš horúco.

Čiže ako pre ľudí...

Áno, také mierne počasie. Ak sa striedajú extrémne horúčavy so silnými búrkami, nevytvorí sa medovica, v prípade nektáru nektár tak, aby ho stihli včely pozbierať.

Ako sa staráte o včely, aby boli zdravé?

Pravidelne ich kontrolujeme, takmer každý týždeň. Otvoríme úľ, pozrieme sa, aké sú včely silné, na stav kliešťov, ako matka ploduje, aký je plod, aký majú stavebný pud a koľko rámikov vystavajú. To všetko sa sleduje a vyhodnocuje.

Keď im to ide slabšie, viete im aj pomôcť?

Áno, napríklad dve slabšie rodiny, ktoré zaostávajú, spájame do jednej. Príliš silnú rodinu rozdelíme. Časť včiel sa z nich zoberie, dá sa im nová matka, vytvorí sa nová rodina. Aby neboli príliš silné, lebo potom by sa vyrojili a nebol by z nich ten úžitok, aký by mohol byť. V každom úli je len jedna matka, včelia kráľovná.

Ako riešite kliešte u včiel?

