Mesežnikov: Očakávať, že sa po voľbách situácia radikálne zlepší, by bolo nereálne

The Rolling Stones vydávajú po rokoch nový radový album. Nie je to jediná správa, ktorá potešila politológa a analytika GRIGORIJA MESEŽNIKOVA.

Ide o jeho obľúbenú kapelu, jej symbol mal aj na tričku počas besedy „Zmení sa po voľbách Slovensko k lepšiemu?" v Bardejove.

Zakladateľ a šéf Inštitútu pre verejné otázky na nej uviedol, že pred blížiacimi sa voľbami je mierny optimista. Mesežnikov konštatoval, že bude rád, ak sa nezmení k horšiemu.

O týchto otázkach, ale aj o tom, ako vníma politológ a analytik narodený na území Ruska vojnu na Ukrajine a jej vplyv na slovenské voľby, viac povedal po skončení diskusie v rozhovore pre Korzár.

Čo je ústredná téma týchto volieb? Budú o civilizačnom začlenení Slovenska?

Naše zakotvenie má dva piliere. Jednak demokraciu a našu zahraničnopolitickú orientáciu, začlenenie do euroatlantických štruktúr. Mne sa zdá, že práve v týchto voľbách sa rozhodne o tom, či prevážia sily, ktoré budú chcieť v tomto robiť zmeny k horšiemu.

To znamená zásah do deľby moci, do systému, obmedzenie nezávislosti médií, orgánov činných v trestnom konaní. To všetko naznačujú. Plus spochybňujú naše záväzky v zahraničnopolitickej a obrannej orientácii.

Sú proti tomu, aby sme podporovali Ukrajinu, a prikláňajú sa k takým modelom vo vzťahoch medzi národnými štátmi a integračnými zoskupeniami, ktoré v podstate popierajú zmysel integrácie.

Vidia príklady pre svoju politiku napríklad u našich južných susedov. Pre Slovensko to predstavuje riziko, až nebezpečenstvo vo vnútornej i zahraničnej politike. Voči nim sa vymedzujú proeurópske, prodemokratické sily, ktoré po spoluvládnutí časti z nich nie sú práve v najlepšom stave, ale majú ešte nejaký čas, aby úroveň svojej podpory zvýšili.

Čím to je, že proruské naratívy a nálady našli úrodnú pôdu práve na Slovensku? Prieskumy ukazujú, že väčšina ľudí sa pozerá na vojnu opačne ako v iných európskych štátoch. Niektorí už ani neveria, že Rusko napadlo Ukrajinu. Prečo to tak je?

To, že Slovensko je zraniteľnejšou krajinou, sme vedeli aj predtým. Aj to, že tu prežívajú rôzne panslovanské, rusofilné nálady, kultúrne dedičstvá ešte z 19. storočia. Nie je to jav z posledného obdobia.

V súčasnosti je to živené sústredenou snahou jednak zo strany ruského štátu, ktorý je vo vojne so svojím susedom a potrebuje neutralizovať negatívne dopady tejto vojny tým, že podporuje proruské sily v iných krajinách. A Slovensko je susedná krajina s Ukrajinou, veľmi dôležitá.

Čiže jedna vec je ruská propagandistická mašinéria. A potom je tu pomerne silná pozícia aktérov ruského vplyvu.

Zoberme, že asi v nijakej inej by sme nenašli takú koncentráciu vrcholových politikov, aj keď momentálne nie sú vo vládnom postavení, ktorí sa otvorene prikláňajú na stranu Ruska a majú solídny elektorát.

Je to výzva pre prozápadné politické sily. Robia veľa v praktickej rovine, mám na mysli koordináciu s našimi západnými spojencami, či účasť na všetkých tých formátoch, ale mohli by pridať v tej komunikácii.

Keď sa začala vojna, väčšina spoločnosti odsúdila Rusko, všetci proruskí politici a mienkotvorcovia boli ticho. Postupne, ako sa vojna predlžuje, naberali na sile. Až to tej miery, aká je dnes. Ako si to vysvetľujete?

