Nadrozmerné auto mierilo do tunela. Zavreli ho, nik to nerešpektoval

Vodiči doň vchádzali na červenú.

BRANISKO. Pred tunelom Branisko varovala v stredu vodičov na výstražných tabuliach informácia, že tunel je uzavretý.

Napriek tomu, že svietila červená, vodiči ju nerešpektovali a do tunela vošli.

Viacerí zostali zmätení, keďže netušili, čo sa stalo a prečo nikto nerešpektuje výstrahu.

Vodič: Čo to má znamenať?

Jeden zo šoférov na sociálnej sieti opísal, že ráno okolo 6:20 videl pred tunelom na semafore červenú a na návestiach informáciu "tunel uzavretý".

„Išiel som v kolóne a šoféri šli veselo, aj napriek červenej, do tunela. Oproti idúce autá taktiež. Neviem, čo to má znamenať, to už poriadne nefunguje ani tento systém?“ zamýšľal sa nad správaním motoristov Tomáš, ktorý však do tunela tiež vošiel v rámci kolóny vozidiel.

Na problém sme sa pýtali Národnej diaľničnej spoločnosti.

NDS: Tunel sme uzavreli

