Heľenine oči: Nebudeme spievať o každej ceste, ktorú na Slovensku treba postaviť

Hovorí o politike, NAKA i kauze Sečovce.

PREŠOV. Na svoje plecia si toho naložil poriadne.

So svojou kapelou Heľenine oči absolvoval Martin Mihalčín cez leto desiatky koncertov.

Vrátane jedného pätoráka, teda piatich vystúpení za deň.

Aby toho nebolo málo, na konci leta si Heľenine oči spravili „festivalček“.

V konečnom dôsledku to až taký „festivalček“ nebol.

„Najprv sme chceli urobiť niečo fakt maličké, ale nám to akosi narástlo a nakoniec to bolo fakt, že veľké,“ pripustil Martin Mihalčín.

Na začiatku aj konci leta

Premiérový ročník festivalu Helfest, ktorý Mihalčín so svojím tímom zorganizoval, sa konal na letnom prešovskom kúpalisku Delňa začiatkom septembra.

Podľa jeho slov nejde o konkurenciu Dobrého festivalu, ktorý bol na rovnakom mieste.

Ukázalo sa, že mesto ako Prešov utiahne dve veľké podujatia, jedno na začiatku a druhé na konci leta.

Helfest bol vypredaný už štyri dni pred začiatkom.

Vystúpili na ňom známe tváre zo Slovenska ako Slobodná Európa, Horkýže Slíže, Bijouterrier, ale aj zo zahraničia - Zdob si zdub, N.O.H.A., Dirty Shirt & Transylvanian FolkCore Orchestra...

Najväčší úspech mali práve domáce Heľenine oči, pre ktoré to bola symbolická bodka za úspešnou letnou sezónou a zároveň príprava na budúcoročné výročie.

Príprava na oslavy

„Nápad vznikol tak, že sme si chceli urobiť prípravu na budúcoročné oslavy 25. výročia Heľeniných očí. Povedali sme si, že spravíme maličký festival, aby sme si skúsili, čo pripraviť na výročie..."

Potom však začali pridávať aj kamarátske kapely.

"Áá, chceme Slíže, lebo ich máme radi, chceme takú kapelu, lebo sa nám páči. Tak sme nakoniec pridávali, pridávali, pridávali, až nám to celkom narástlo a tých pódií bolo sedem. Čo už je celkom dosť. Spätne to hodnotím, že ich nabudúce dáme menej, aby to bolo trochu vzdušnejšie. Ale zase to malo svoje čaro. Chodíš z jedného miesta na druhé a všade sa čosi deje,“ zhrnul Mihalčín svoje dojmy z festivalu.

Bude teda Helfest aj o rok a bude oslavou výročia Heľenine oči?

„Teraz momentálne na to neviem odpovedať. Všetci partneri, ale aj návštevníci nám dávajú pozitívnu spätnú väzbu. Vieme, že boli aj chyby. Napríklad málo gastra. Tým pádom vieme, že veci, ktoré boli podcenené, musíme vylepšiť a vyladiť ich tak, aby to na budúce bolo na inej úrovni,“ naznačil frontman Heľeniných očí.

Prešovčanom vyspievali obchvat

Jedným z hitov tejto kapely je Obchádzka.

Skladbu o nedokončenom prešovskom obchvate si kapela zaspievala na otvorení jeho prvej časti.

Národná diaľničná spoločnosť sa práve chystá otvoriť aj tú druhú.

„Viem o tom a kontaktovali nás, ale nepadlo ešte finálne rozhodnutie, či tam pôjdeme hrať alebo nie,“ zareagoval Lynch, ako lídra Heľeniných očí prezývajú.

Zachytili sme hlasy od vodičov spod Strečna, že východniari si obchvat dokázali vydupať, ešte o ňom aj spievajú.

Teraz je aktuálna otázka cesty R4.

Preto sme sa opýtali, či o nej „Heľenky“ tiež nechystajú nejaký song, aby sa výstavba urýchlila.

