Soľ zo starej bane chcú ťažiť v malom. Mohli by ňou sypať cesty, tvrdí viceprimátor

Ekologický problém si prehadzujú dekádu.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

PREŠOV. Problém so solaňkou vytekajúcou z viacerých vrtov v Solivare pretrváva. V bývalých solivaroch sa pritom soľ už štrnásť rokov neťaží.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obyvatelia sa obávajú ekologickej katastrofy. Samospráva upozorňuje na problém už roky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Soľanka sa v Prešove už desať rokov neťaží. Ostal iba problém Čítajte

Horúci zemiak

Ešte za éry primátora Pavla Hagyariho (nezávislý, momentálne na kandidátke Sme rodina) vznikla v roku 2013 mestská komisia pre monitorovanie stavu v chránenom ložiskovom území.

Na jej čele stojí solivarský poslanec a dnešný viceprimátor Peter Krajňák (Modrí, Most-Híd).

Samospráva nemá možnosti ako stav riešiť, nejde totiž o mestský majetok.

Preto sa komisia opakovane obrátila na ministerstvá hospodárstva a rezort životného prostredia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Solivare začnú zabezpečovať problémové vrty so soľankou Čítajte

Na problém opakovane upozorňovala aj Hagyariho nástupkyňa Andrea Turčanová (KDH).

Naposledy vlani v júli.

„Vrty sú skorodované, pôda sa postupne prepadáva a na tomto mieste naozaj hrozí ekologická havária. Je nutné túto situáciu okamžite riešiť, preto sa opäť obraciam na príslušné štátne inštitúcie, aby boli súčinné,“ uviedla vtedy primátorka.

Problém „zdedil“ nový primátor František Oľha (Šanca, Demokrati), ktorý zvolal niekoľko rokovaní.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mesto Prešov upozorňuje na nebezpečný únik soľanky Čítajte

Nie je to dobré, hovorí Krajňák

Krajňák, ktorý sa vo veci dlhodobo angažuje, navštívil ministerstvo hospodárstva.

„S poslancom Jozefom Lukáčom (Sme rodina), predsedom výboru pre regionálny rozvoj, sme tam boli osobne. Žiadali sme o vykonanie geologického prieskumu. Kým na jar sa zdalo, že by mohol byť zrealizovaný a sú naň vyčlenené prostriedky, pri poslednej návšteve sme sa dostali do bodu, že ani to nie je isté,“ nevidí to Krajňák optimisticky.

Trvá na tom, že bez pevných dát sa nedá čokoľvek robiť. Preto požaduje prieskum. Náklady pre štát vyčíslil na 65-tisíc eur.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dobývacie pásmo soli nad prešovským Sekčovom je plné nástrah Čítajte

Krajňák hovorí, že asi dvadsať vrtov koroduje.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 19:40 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa