Černák mal objednať, aby mu odrezali hlavu. Ani zviera tak nezabijete, spomína družka

Bývalého bosa súdia za mafiánsku vraždu.

PREŠOV. Prípad brutálnej mafiánskej vraždy z deväťdesiatych rokov rieši Okresný súd Prešov.

Jej objednávateľom mal byť niekdajší bos slovenského podsvetia Mikuláš Černák.

A vykonávateľom nájomný zabijak Alojz Házy, ktorého zastrelili v roku 1998.

K vražde došlo 11. januára 1998 na Spiši.

Brutálna vražda

Petra Suržina vylákal jeho sused do auta.

Na zadnom sedadle sedel Házy, ktorý 33-ročného Suržina zahrdúsil.

Potom auto zastalo, vytiahol z nej mŕtvolu a odrezal jej hlavu.

Telo bez hlavy nechali ležať v priekope pri Vydrníku v okrese Poprad.

Hlavu odhodili na pole o niekoľko kilometrov ďalej.

Dodnes sa s tým nevie zmieriť

„Každý si vie predstaviť, ako som sa vtedy cítila. Bolo to hrozné. Mali sme spolu štvormesačnú dcéru,“ hovorí Suržinova vtedajšia partnerka Marta Budzáková.

„Najskôr chodili policajti, ktorí ho hľadali, či nie je doma. Prišli raz, nebol doma, druhý raz, nebol doma. Potom prišli a povedali mi, čo sa stalo. Vlastne sa len boli informovať, či našli správne telo, kým bolo identifikované,“ spomína na osudný deň.

„Ako keby bol najväčší zločinec, pritom bol nevinný človek. Takýmto spôsobom nezabijete zviera, nieto človeka. Bol nevinný, nepatril medzi mafiánov, nechápem, čím si to vyslúžil. Hlavu odrezať. Veď to je strašné,“ vraví Budzáková a zdôrazňuje, že dodnes sa s tým nevie zmieriť.

Či dal Suržina popraviť Černák, nevie: „Vôbec netuším, či to mohol byť on. Hovoria, že on si objednal tú vraždu, ale keď už k toľkým vraždám sa priznal, prečo sa pri tejto takto bráni?“

Dcéra: Neočakávam nič

Jej dcéra Petrana je už dnes dospelá.

„Nemyslím si, že sa to niekedy vyrieši. Každý bude hovoriť, že mňa sa to netýka, ja som nič nespravil. Ten, ktorý ho zabil, už tu nie je, takže neočakávam od toho nič veľké,“ hovorí na margo toho, že sa vraždou jej otca zaoberá súd.

Suržin mal aj dve deti z prvého manželstva. Peter Suržin mladší mal vtedy 10 rokov.

O smrti otca sa dozvedel po karnevale

„Boli sme práve na karnevale a videl som z diaľky, že mama plače. Pribehol som za ňou, čo sa deje. Až po tom karnevale, keď sme boli doma, nám povedala, že ocka už nemáme. Niekto ho zabil,“ spomína na osudný deň.

Či stál za vraždou Černák, nevie. Pripúšťa, že za tým môže byť snaha, aby mu to nepriťažilo pri možnej žiadosti o podmienečné prepustenie.

„On tvrdí, že nikdy nedal zabiť nevinného človeka, že sa zabíjali iba v tom prostredí. Ale ja sa pýtam, z čoho bol pán Vlček z Telgártu obvinený, že ho dal zabiť? Alebo pán Bachleda? Tak sa vyjadril aj k môjmu otcovi, že by nevinného človeka nedal zabiť. Tak nech si to už posúdi každý sám, či hovorí pravdu.“

Z brutality vraždy jeho otca ho dodnes mrazí: „Takto sa nespráva ani ku zvieratám, nieto ešte k ľuďom. Žiadna úcta k ľudskému telu.“

Bez obžalovaného Černáka

Mikuláš Černák na piatkové hlavné pojednávanie neprišiel, súhlasil, aby sa konalo v jeho neprítomnosti.

Senát Okresného súdu Prešov na čele s Borisom Vittekom vypočul ako svedkyňu aj Martu Budzákovú, vtedajšiu družku zavraždeného Suržina.

Opísala udalosti, ktoré vražde predchádzali.

Niekto po nich strieľal

„Mali sme malú krčmičku v Spišskom Podhradí. Išli sme domov, na odbočke smerom na Spišskú Novú Ves sa za nami rútilo auto, po vedľajšej ceste. Začali z neho po nás strieľať. Bola som tehotná. Peter mi povedal, aby som sa zohla.“

Narazili do stromu. Jej partnera zasiahla guľka do hlavy.

