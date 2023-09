Verejná súťaž trvala skoro rok. Máme komplikované zákony, vraví šéf diaľničiarov (video)

Tempo Maďarov a Poliakov nestíhame.

Písmo: A - | A + diskusia ( 16 ) Zdieľať

PREŠOV, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Pre verejnosť je od pondelka sprístupnený 4,3-kilometrový diaľničný úsek na rýchlostnej ceste R4.

Prvú etapu severného obchvatu Prešova odovzdali do užívania po viac ako štyroch rokoch výstavby.

Súčasťou je dvojrúrový takmer 1,2-kilometrový tunel Bikoš.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa predsedu predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimíra Jacka je tunel Bikoš špecifický tým, že bol najjednoduchší z hľadiska výstavby.

„Je to suchý tunel, nie sú tam ani horninové, ani spodné vody, čiže razenie bolo veľmi jednoduché a bez komplikácií.“

V súčasnosti ide o najkomplikovanejšiu križovatku na celom Slovensku.

Jacko nepredpokladá, že by mohla byť zmätočná pre motoristov, a to ani v úvode otvorenia.

„Je dobre značená, takže by to nemal byť problém. Ľudia si zvyknú.“

Na sprístupnenej prvej etape severného obchvatu ešte budú prebiehať dokončovacie práce, ako napríklad zatrávňovanie.

Mestská hromadná doprava cez tunel Bikoš premávať nebude.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prvá etapa severného obchvatu Prešova už slúži verejnosti, začali stavať druhú Čítajte

Pre dnešok bez komplikácií

II. etapa obchvatu Pokračovanie severného rýchlostného obchvatu Prešova bude mať dĺžku 10,2 kilometra.

Súčasťou stavby bude aj tunel Okruhliak s dĺžkou 1,8 kilometra.

Na úseku bude postavených aj 12 mostov so súhrnnou dĺžkou približne 1,7 kilometra.

Takisto sa tam bude realizovať jedna mimoúrovňová križovatka - Kapušany.

V pondelok poklepali aj základný kameň výstavby druhej etapy severného obchvatu Prešova.

Bude sa ťahať od Šariš parku až po Kapušany.

Jacko hovorí, že v sobotu 30. septembra NDS podľa zmluvy odovzdá stavenisko zhotoviteľovi.

Úsek odľahčí Prešov od dopravy, najmä od tej tranzitnej.

Analýzy ukazujú, že druhá etapa odbremení mesto od zhruba 12 500 áut denne v roku spustenia do prevádzky a o 14-tisíc áut denne v dlhodobom horizonte.

Kompletný severný obchvat Prešova má byť hotový do roku 2027.

Na otázku, či by to mohlo niečo zdržať, Jacko hovorí, že to nepredpokladajú.

„Pre dnešok tam nie sú žiadne komplikácie.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prešov po novom obchvate najprv obišli chodci, po nich prídu motoristi Čítajte

Komplikovaný zákon

Už samotný tender na vybudovanie druhej etapy prešovského obchvatu R4 sa predĺžil.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Už máte účet? Prihláste sa Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom CAE9X MAE9X na číslo 8787. Zásadami OOÚ. Zaplatením potvrdíte oboznámenie sa s VOP