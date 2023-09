Bezplatná MHD pre všetkých v Prešove zatiaľ nie je pre každého. Študenti si počkajú

Mesto zráta, koľko ho to bude stáť.

PREŠOV. Primátor mesta Prešov, František Oľha (Šanca), vo svojej predvolebnej kampani sľuboval bezplatnú MHD pre všetkých Prešovčanov. Zatiaľ to platí len pre deti a mládež vo veku od 6 do 18 rokov.

Od 1. septembra 2023 Prešov zavádza zmeny vo verejnej doprave, týka sa detí a mládeže s trvalým pobytom v Prešove alebo obci Ľubotice. S nástupom do školy tak môžu využívať bezplatnú MHD.

„Každý žiadateľ musí byť držiteľom čipovej karty alebo iného emitenta zapojeného v systéme TransCard. Nárok na tzv. evidenčný bezplatný predplatný cestovný lístok je možné si uplatniť až po ukončení platnosti už zakúpeného cestovného lístka,“ informuje hovorca Dopravného podniku v Prešove Vladimír Tomek.

Záujem detí a mládeže o bezplatnú MHD stále narastá. Do 14. septembra bolo predaných 4 060 kusov predplatných cestovných lístkov „Ročný Evidenčný 18“ pre deti a mládež vo veku od 6. do dovŕšenia 17. roku veku, a 287 kusov predplatných cestovných lístkov „3-mesačný Evidenčný 18“ pre mládež vo veku od 17. do dovŕšenia 18. roku veku.

Napriek tomu, že tieto zmeny prinášajú výhody pre mladšiu generáciu, otáznou zostáva prístupnosť pre iné vekové skupiny, vrátane starších študentov.

Aj pre deti blízko škôl

Bezplatná MHD sa podľa primátora už v prvých dňoch ukázala ako správne rozhodnutie, mesto má prevažne pozitívne ohlasy.

Na mnohých základných školách boli rodičia oslovení s výzvou, aby svojim deťom zabezpečili bezplatné cestovné lístky. A to aj tým, ktorí nemuseli pravidelne kupovať lístky, pretože bývali blízko školy.

