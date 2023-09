Kde môžem voliť v Prešove? Nájdite si svoju volebnú miestnosť

Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/WBLP6okU.html

PREŠOV. O tom, kto bude riadiť štát v nasledujúcom volebnom období, rozhodnú voliči v sobotu 30. septembra. Volebné miestnosti otvoria ráno o siedmej, uzavrú ich o desiatej večer.

Do volebnej miestnosti si treba priniesť občiansky preukaz. Ak volič volí v okrsku, v ktorom nie je zapísaný, musí sa preukázať hlasovacím preukazom.

Člen okrskovej volebnej komisie si zapíše účasť voliča a požiada ho o podpis.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Volič potom dostane hlasovacie lístky. Vyberie jeden z nich s názvom politickej strany, ktorej chce dať hlas.

Môže zakrúžkovať poradové čísla najviac štyroch kandidátov, ktorým chce dať preferenčné hlasy.

Napokon volič vhodí hlasovací lístok do volebnej urny a zvyšné hlasovacie lístky do schránky na to určenej.

O budúcom zložení Národnej rady budú rozhodovať aj Prešovčania a návštevníci mesta, ktorí si vybavili hlasovací preukaz. Prinášame prehľad volebných miestností v meste Prešov.

Mesto Prešov - volebné miestnosti

//www.scribd.com/embeds/674024753/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=false

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár

Odovzdanie kandidátok Začiatok volebného moratória Otvorenie volebných miestností Vyhlásenie oficiálnych výsledkov