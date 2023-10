Hnevajú vás vraky zaberajúce miesta na parkoviskách? Nahláste ich, vyzýva mestská polícia

Zmena legislatívy proces uľahčila.

PREŠOV. S narastajúcim počtom áut na cestách a s postupným zavádzaním rezidentského parkovania v Prešove sa otvára aj otázka, čo s opustenými autami a vrakmi, ktoré často zaberajú parkovacie miesta.

V minulosti boli Prešovčania zvyknutí volať mestskej polícii, aby nahlásili opustené a často poškodené vozidlá, ktoré parkovali na sídliskách.

Nie každé auto mohli odtiahnuť

Pravidlá však boli jednoznačné - len vozidlá bez evidenčného čísla mohli byť odtiahnuté.

Potvrdil to náčelník Mestskej polície v Prešove Ján Andrejko.

„Zákon o cestnej premávke hovoril jasne, kedy a aké autá mohli byť odtiahnuté. Ak motorové vozidlo nemalo evidenčné číslo, mohla byť privolaná mestská polícia, ktorá na čelné sklo vylepila výzvu na odstránenie vozidla do 60 dní. Ak tak majiteľ neurobil, vozidlo bolo na náklady odťahovej služby odtiahnuté a následne rozobraté,“ uviedol Andrejko.

Druhým typom áut, ktoré často zaberajú miesta na parkoviskách, sú tie, ktoré síce nemajú platnú emisnú a technickú kontrolu, nie sú pojazdné, avšak majú evidenčné číslo.

Keď v minulosti občan nahlásil také auto mestskej polícii, tá kontaktovala Policajný zbor SR, keďže odobrať autu značku mali vo svojej právomoci len štátni policajti.

„My sme to teda nahlásili Policajnému zboru, ale prišla nám od nich odpoveď, že autu môžu odobrať značku len v prípade, že je vozidlo v prevádzke. To znamená, že ak auto stojí na parkovisku, v prevádzke nie je, a tým pádom to ani Policajný zbor riešiť nemôže,“ vysvetlil Andrejko.

Zmena legislatívy

Dodal, že práve to ho podnietilo k tomu, aby inicioval zmenu legislatívy.

Jeho cieľom bolo, aby aj auto s evidenčným číslom, ale bez emisnej a technickej kontroly, mohlo byť odtiahnuté z verejných parkovísk.

