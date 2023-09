V Drienove rozhodujú v referende o výstavbe spaľovne komunálneho odpadu

Ľudia sa obávajú jej negatívneho vplyvu.

DRIENOV. Obyvatelia obce Drienov v okrese Prešov v sobotu rozhodujú nielen o budúcom zložení parlamentu, ale svoj názor môžu vyjadriť i v miestnom referende.

Jeho otázkou je, či súhlasia s výstavbou Zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu (spaľovne).

Referendum si vyžiadali občania

Ako uviedla obecná poslankyňa Veronika Muška, referendum sa rozhodla iniciovať na základe množstva podnetov od občanov.

"Keďže sme už organizovali v Drienove minulý rok protestnú a tiež petičnú akciu, tak miestne referendum som navrhla ako ďalšiu zákonnú možnosť, ako vyjadriť svoj názor. Na jeho vyhlásenie som usúdila, že bude lepšie vyzbierať podpisy. Povinnosťou je mať aspoň 30 percent podpisov oprávnených voličov, čo sa nám podarilo vo veľmi krátkom čase," vysvetlila Muška.

Negatívny vplyv aj na obce v okolí

Naďalej podľa jej slov trvajú na tom, že výstavba spaľovne by negatívne ovplyvnila život občanov Drienova, ako aj občanov okolitých obcí.

"Zaťažilo by to nesmierne naše komunikácie, ktoré sú už teraz v nie najlepšom stave a ani našej okolitej prírode by to určite neprospelo. Veríme, že sa nám aj týmto spôsobom podarí ukázať kompetentným, že spaľovňa je v našom katastri nepotrebná a nechcená. Aj územný plán obce je proti takejto výstavbe," spresnila.

Ako podotkla, navrhovali by iné využitie priestoru bývalej kafilérie.

"Už dnes ho napríklad využíva množstvo zanietených prívržencov airsoftu, ktorí si tam zriadili airsoftové ihrisko," uviedla.

Čakajú na stanovisko ministerstva

V obci čakajú na záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia k predloženému zámeru zo strany súkromnej spoločnosti.

Tým sa má uzavrieť proces posúdenia vplyvov na životné prostredie.

Proti výstavbe spaľovne sa okrem Drienova postavili aj dotknuté samosprávy obcí Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Petrovany a iné, ako aj samotní občania.