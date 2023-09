V Ondavke v okrese Bardejov volili v rodinnom dome, predseda komisie navaril guláš

O budovu úradu prišli v exekúcii.

ONDAVKA. V obci Ondavka v okrese Bardejov sa sobotňajšie voľby konajú v súkromnom rodinnom dome.

Obec totiž v minulosti prišla v exekúcii o budovu obecného úradu.

Celkovo je v Ondavke zapísaných 11 voličov a traja majú voličský preukaz.

Ľudia prichádzajú voliť do rodinného domu. Ide o prístavbu rodinného domu, ktorá bola pôvodne maštaľou, neskôr v nej bola krčma.

Opäť by chceli mať budovu úradu

"Kedysi sme chodili voliť, keď sme mali ešte obecný úrad do sály. Potom sme volili u pána Marčišina, ktorý tiež najprv z predajne potravín urobil volebnú miestnosť, a potom zo stajne. Teraz chodíme v poslednej dobe tu, je to zo stajne urobená volebná miestnosť," uviedla členka osemčlennej okrskovej volebnej komisie a obyvateľka Ondavky Helena Soroková.

Verí, že obec ešte bude mať niekedy svoj úrad.

"Veľmi si prajem, aby sa obnovila budova, v ktorej kedysi bol. Budovali ju naši otcovia a nakoniec sme o ňu prišli, nechtiac," skonštatovala Soroková.

Ponúkali sa, no vzdali to

Podľa zapisovateľky okrskovej volebnej komisie Dáše Hudákovej domáci boli ochotní prenajať miestnosť na voľby.

"Spísala sa zmluva s Okresným úradom. Ja osobne som tu pri štvrtých voľbách. Keby sa to nepodarilo, hľadala by sa iná alternatíva. Boli aj takí, ktorí nám vytýkali, že prečo nejdeme k nim. Keď sme ich však oslovili, tak to vzdali," dodala Hudáková.

Guláš varili na peci

Podľa predsedu okrskovej volebnej komisie Juraja Bochňu sa rozhodli, že pre členov komisie uvaria guľáš priamo v dome na asi 50-ročnej peci.

"Spravili sme guľáš z hovädzieho aj bravčového mäsa, jeden s hubami. Dva druhy, lebo sme nemali jeden veľký hrniec, ale dva menšie," prezradil Bochňa.

Druhá najmenšia

Z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 vyplynulo, že najmenšou obcou na Slovensku je z hľadiska počtu obyvateľov obec Príkra v okrese Svidník s 12 obyvateľmi.

Na druhom mieste sa umiestnili obce Ondavka v okrese Bardejov a Havranec v okrese Svidník zhodne s 15 obyvateľmi.

Za nimi nasleduje obec Šarbov v okrese Svidník so 17 obyvateľmi.

