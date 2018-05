Minúta po minúte: Mala to byť svadba. V Gregorovciach smútia za zavraždeným párom

V obci sa koná spomienkový koncert. Vrah stále behá po slobode.

5. máj 2018 o 13:30 (aktualizované 5. máj 2018 o 16:34) Judita Čermáková, Michal Ivan, Mária Pihuličová, Klaudia Jurkovičová

V obci Gregorovce sa koná spomienkový koncert pre Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú.

Práve v tento deň sa tu mala konať svadba zavraždeného mladého páru.

Dianie v Gregorovciach sledujeme minútu po minúte:

16.30 Na pódium prichádza kapela Puding Pani Elvisovej.

16.22 Dnes zaznie 15 hudobných čísel od klasiky cez gospel až po alternatívnu hudbu. Výber bol robený na základe toho, akú hudbu mali radi Martina a Ján.

Ján Kuciak mal veľmi rád klasickú hudbu, takže tak ako na začiatku, tak aj na záver zaznie práve takáto hudba.

16.11 Ľudia počúvajúc tóny hudby sedia na tráve, niektorí ležia. Prichystané je pre nich aj občerstvenie. Z kopca nad ihriskom svieti veľký nápis Sme s vami.

16.07 Koncert pre Jána a Martinu sa začína. Prvý hrá Jozef Lupták na violončele skladbu od Bacha.

16.02 Organizátor Michal Kaščák reagoval na neprajné komentáre na sociálnych sieťach, ktoré o dnešnom podujatí písali v duchu: "Prídeme si poplakať a potom sa budeme zabávať."

"Hudba sprevádza ľudí nielen pri veselých príležitostiach, ale aj pri tých smutných, a toto je jedna z nich. Mnohí možno nevedia precítiť to, čo preciťujú iní. Keď chcú vidieť za tým niečo iné, my im to nemôžeme vziať. Ide však len o obyčajné vyjadrenie ľudskej spolupatričnosti so smútiacimi rodinami," povedal.

Umelci a dobrovoľníci dnešný koncert pripravili bez nároku na honorár.

15.40 Ľudia sa už schádzajú na futbalovom ihrisku. Niektorí sa cestou zastavujú aj na miestnom cintoríne pri hrobe Martiny Kušnírovej.

15.29 "Kto to nezažil, ten to nepochopí. Predstavovala som si ich, ako tam v kostole sedia a stoja, presne tak oblečení v svadobnom, ako boli napokon v truhle. Koncert vnímame ako uctenie ich pamiatky, nech sa na nich nezabúda," povedala Zlatica Kušnírová so slzami v očiach a spolu s rodinou sa odišla pripraviť na popoludňajšie koncerty.

15.23 Ľudia vychádzajú z kostola spolu so smútiacou rodinou zavraždených snúbencov. Mnohí sa pri nich pristavujú a vyjadrujú im podporu.

15.15 Páter Michal Zamkovský, spoluslúžiteľ na omši, hovorí o tom, ako sa mamka Kušnírová pýtala, čo je dlžná za omšu.

"A ja sa pýtam, čo je náš národ dlžný vám? Aj malé zrnko dá do pohybu horu. To, čo dali do pohybu vaše deti, to už nikto nezastaví. Chceme tu tvoriť novú kultúru, slušné Slovensko. Pane, nedovoľ, aby sme túto obetu ako národ premárnili," hovorí.

Ľudia reagujú dlhým potleskom, mnohým sa lesknú oči.

15.12 "Nikdy sa nestane nič, čo nedopustí Boh," hovorí v závere omše kňaz a dáva požehnanie.

15.10 Prebieha sväté prijímanie. Zbor spieva pieseň Simy Martausovej, ktorá bude spievať aj na koncerte.

14.52 Kapacita kostola nestačí, mnohí ľudia stoja aj vonku.

14.42 Kňaz končí svoju kázeň, omšu sprevádza spevácky zbor.

14.36 "Boh je spravodlivý sudca. Dobro odmeňuje a zlo trestá," pripomína kňaz a dodáva: "Dnešný deň mal byť slávnostný iným charakterom a mal sa uberať iným smerom. Vyprosujme večné odpočinutie Jánovi a Martine."

14.25 "Ľudia denne zomierajú v našich rodinách, na celom svete. Chcem sa s vami zamýšľať nad slzami matky," znie z úst kňaza.

"Panna Mária plače nad tvrdosťou ľudských sŕdc. Ľudia dnes vo viere hľadajú akýsi štvorlístok na poistenie šťastia, bohatstva. Ak chceme rozprávať o smrti, musíme najprv hovoriť o živote. A ak o živote, tak o Bohu. Smrť nie je koniec, smrť je začiatok," hovorí kazateľ.

"Viera nie je barla, viera je sila, ktorú prežívala aj Panna Mária. Čo všetko dokáže láska matky?" kladie otázku kňaz.

14.07 Kňaz víta smútiaci dav v kostole slovami: "Dnešný deň mal byť ich najkrajším."

Začal slovami, ktoré odzneli na pohrebe Martiny Kušnírovej, a prihovára sa jej matke: "Tam pod krížom stojí matka ubolená.."

Hovorí o tom, že dnes je fatimská sobota, ktorá je dňom Panny Márie. Matky, ktorá tiež pochovala svojho syna.

14.02 V Gregorovciach sa už rozozvučali zvony. Svätá omša sa začala.

13.59 Do kostola vchádza aj Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny. Omša sa o chvíľu začne.

13.56 Z kostola počuť ešte posledný nácvik zboru. Rodina, blízki a známi ho postupne zapĺňajú. Pred kostolom čaká aj množstvo novinárov.

13.45 Do kostola už prichádzajú skupiny ľudí. Pred oltárom sú nachystané symbolicky, ako pri svadobnom obrade, stoličky s iniciálami M a J.

(zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

13.42 Pomáhajú aj dobrovoľníci, ktorí usmerňujú dopravu. Autá zatiaľ majú parkovať na uliciach v obci. Po svätej omši budú vodičov púšťať aj na vyhradené parkovacie plochy v blízkosti ihriska.

13.34 V Gregorovciach sa už schádzajú ľudia. Starosta obce ešte včera požiadal miestnych obyvateľov, aby zaparkovali autá vo svojich dvoroch a nechali ulice prázdne.

Organizátori prosia návštevníkov, aby podľa možnosti využívali kyvadlovú dopravu.

13.32 Medzi prešovskou železničnou stanicou a Gregorovcami dnes premáva bezplatná kyvadlová doprava.

13.31 Svätá omša v miestnom kostole sa začne o druhej, začiatok koncertu je naplánovaný na štvrtú popoludní.

13.30 Dnešné dianie v Gregorovciach sledujeme minútu po minúte.

Martina Kušnírová a Ján Kuciak na spomienkovej fotografii. (zdroj: SITA)

Namiesto svadby spomienkový koncert

V obci Gregorovce sa v sobotu piateho mája uskutoční spomienkový koncert.

Práve v tento deň sa tu mala konať svadba zavraždeného mladého páru Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

V piatok, v predvečer ich plánovaného sobáša, sa na Slovensku uskutočnili ďalšie zo série protestov, na ktorých rozhorčení ľudia okrem iného žiadajú potrestanie vraha, ktorý stále behá po slobode.

Pritom od chvíle, čo srdcia dvoch mladých ľudí navždy dotĺkli, ubehli už vyše dva mesiace.

Tragédia otriasla nielen Slovenskom, informácie o nej obleteli celý svet.

Naša krajina sa po brutálnom čine zmenila. Ľudia vyšli do ulíc, Robert Fico a Robert Kaliňák (obaja Smer) museli odísť zo svojich postov, policajného prezidenta Tibora Gašpara to čaká čoskoro.

Ulica však nezmĺkla. Ľudia volajú po slušnom Slovensku. Aj tí, čo sa v sobotu stretnú na spomienkovom koncerte v Gregorovciach.

Program Koncertu pre Martinu a Jána, 5. máj, Gregorovce 14:00 - Svätá omša v kostole v Gregorovciach Koncert pre Martinu a Jána, futbalové ihrisko: 16.00 Konvergencie Quartet 16.10 Živé kvety 16.30 Para - Brutálna Zostava a Sendreiovci & Kokavakere Lavutara 17.00 Vec a Zuzana Mikulcová 17.15 Puding Pani Elvisovej 17.35 Longital 17.55 B-Complex 18.05 Chiki liki tu-a 18.25 Bez ladu a skladu 18.45 Michael Kocáb a Karpatské chrbáty 19.05 Gregos 19.20 Sima Martausová 19.50 Jana Kirschner 20.20 Štefan Štec a Ľudová hudba Hornád 20.40 Konvergencie Quartet

